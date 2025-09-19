Live TV

Exclusiv Olguța Vasilescu: Nu va fi criză politică dacă pleacă Ilie Bolojan. Guvernul rămâne același, doar premierul se schimbă

Data publicării:
Olguța Vasilescu
Olguța Vasilescu, primărița Craiovei. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Dacă Ilie Bolojan vrea să demisioneze, coaliția poate pune un nou premier în 3-5 zile, spune vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu. Ea a subliniat la Digi24 că partidul ei nu acceptă varianta concedierii a 10% din funcționarii primăriilor și insistă pentru libertatea aleșilor locali de a decide să reducă din cheltuieli fără a da oameni afară. Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu este de acord cu această variantă, pentru că nu ar aduce economii pe termen lung.

„Nu e în regulă ce face domnul Bolojan. Mai multă flexibilitate, este într-o coaliție în care trebuie să înțeleagă că partidul care are aproape jumătate din numărul de parlamentari din coaliție este PSD”, a spus Olguța Vasilescu.

„Domnul Bolojan ne-a anunțat că dacă nu se face așa cum vrea dumnealui, își dă demisia. N-o să facă, așa cum a spus cel puțin până acum, că putem să ajungem la o înțelegere și modificările noastre pe acest pachet de lege să fie acceptate, să se ajungă la același rezultat, dar pe cu totul alte căi, prin cu totul altă modalități. Noi, politicienii, trebuie să fim cu picioarele înfipte în pământ. Nu trebuie să avem rolul ăsta mesianic, nu se poate fără noi, numai noi le știm pe toate. Nu, politica este arta compromisului. Și până la urmă, ce ne interesează? Să iasă ceva bun din toată povestea asta, atât cât se poate. Păi și de ce nu facem treaba asta”, a cotinuat ea.

Vasilescu a spus că „nu-l invită nimeni”, pe Bolojan să demisioneze, în condițiile în care el a spus că pleacă.

„Noi nu o să ne opunem. E o altă discuție”, a adăugat ea.

Întrebată dacă există altcineva în momentul acesta în coaliție care să fie gata să preia rolul de premier și dacă poate funcționa coaliția mai departe, în cazul în care Ilie Bolojan ar demisiona, Vasilescu a spus: „Noi nu vrem să aruncăm România în criză. Noi nu vrem să plece Ilie Bolojan, vrem doar să găsim mai multă flexibilitate, pe niște lucruri care sunt de bun simț, până la urmă, și pe care ne dorim să le facem bine. Dacă totuși domnul Ilie Bolojan va alege să-și dea demisia, nu va fi nicio criză în coaliție, pentru că este un protocol semnat. Un an și jumătate este PNL cel care desemnează primul-ministru. Deci PNL va fi invitat ca să-și desemneze imediat un prim-ministru care să își asume responsabilitatea guvernării. Deci, nu văd nicio criză politică”.

„Guvernul se poate face imediat. De fapt, guvernul rămâne același, doar prim-ministrul se schimbă. Procedurile pot să dureze 3 zile, 5 zile”, a adăugat ea.

„Noi nu am vrut în niciun caz să schimbăm primul ministru - sau nu ne propunem chestiunea asta. Noi ne propunem totuși să se țină cont într-o coaliție și de părerea noastră, și de competența noastră, dacă vreți. Iar ceea ce am spus acum, să știți că sunt păreri inclusiv ale unor primari PNL de mari municipii, persoane foarte importante în partid, care înțeleg perfect ceea ce cerem noi, care înțeleg perfect că-i apărăm și pe ei, dar care probabil nu au curajul să spună acest lucru, în propriul partid”, a mai spus Vasilescu.

