Video Olguța Vasilescu o atacă pe Oana Gheorghiu: „Eu am reabilitat centrul istoric al Craiovei și asta mi-a adus un dosar penal”

Data publicării:
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Foto: Inquam Photos / George Calin

PSD lansează o nouă atac la adresa Oanei Gheorghiu, de ieri vicepremier în Guvernul Bolojan. Olguța Vasilescu susține că nu doar noul vicepremier a construit un spital, ci și social-democrații. Vicepreședintele PSD mai aduce în atenție și un episod când, la rândul său, a reabilitat centrul istoric al Craiovei. „Asta mi-a adus un dosar penal”, mai spune Olguța Vasilescu.

„Toată presa rezist este astăzi în spatele lui Sorin Grideanu, cu toți boții aferenți, spunându-i că s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital și OSD-iștii zero. Chiar așa o fi. În primul rând, doamna a construit un corp de spital, iar în ceea ce ne privește pe noi, mulți din primarii PSD, noi chiar am construit spitale. Vor spune că noi le-am construit din fonduri publice și dumneaei din fonduri private, din sponsorizări. Dar să știți că din sponsorizări, acum câțiva ani, eu am reabilitat centrul istoric al Craiovei și mie asta nu mi-a adus niciun post de vicepremier, nici laude, mi-a adus un dosar penal. Cam așa se întâmplă. La unii este de laudă, la alții nu este de de fală”, a spus Olguța vasilescu.

Și la doar o zi după declarația sa, Olguța Vasilescu insistă cu un nou atac, scoțând în față realizările PSD. Craiova are un spital nou, făcut pe mandatul unui primar PSD, un spital, nu o clădire și nici din turtă dulce nu e, spune primarul Craiovei într-o postare pe Facebook. Și încheie apăstrat – „nu cerem recompense, pentru că la noi asta este normalitate”

 

