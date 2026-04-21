Olguţa Vasilescu spune că Grindeanu își va da demisia de la șefia Camerei Deputaților după ruperea Coaliției

Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat marți seară că, în scenariul în care PSD iese de la guvernare, social-democraţii vor renunţa la toate funcţiile pe care le-au obţinut în baza protocolului Coaliţiei, inclusiv la cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor, deţinută de Sorin Grindeanu.

Olguţa Vasilescu a declarat la România Tv că în momentul în care „se denunţă coaliţia, automat toate funcţiile se pierd care sunt luate pe coaliţie, toate absolut”.

„Domnul Grindeanu a şi spus că nu se ţine de scaunul de la Camera Deputaţilor şi că în momentul în care această coaliţie nu mai există, automat poate să-şi dea demisia”, subliniază ea.

Edilul a susţinut că nu se poate ca PSD, partidul care a câştigat alegerile, „să ajungă acum să fie şantajat de patide care au fost pe locul trei sau patru”.



Pe de altă parte, întrebată dacă în opinia sa este imposibilă formarea unei majorităţi parlamentare cu deputaţi şi senatori care să ignore indicaţiile partidelor pe listele cărora au fost aleşi şi să susţină Guvernul, Vasilescu a arătat că această variantă este una foarte dificilă.



„Este foarte greu să iei peste 50 de parlamentari de undeva, foarte complicat! Sunt absolut convinsă”, a spus ea.

Declarațiile vin în contextul în care, potrivit unor surse din conducerea PNL, liberalii vor să îi ceară lui Sorin Grindeanu să demisioneze de la șefia Camerei Deputaților.

Scenariul a fost discutat inclusiv în ședința de marți dimineață a liberalilor reuniți la Palatul Parlamentului și ar fi unul dintre răspunsurile PNL dacă miniștrii social-democrați vor demisiona din Guvern.

„Nu noi ne-am retras din această majoritate”, spun voci din interiorul partidului, argumentând că liderul PSD ar trebui să renunțe la funcția politică negociată în interiorul Coaliției de guvernare, în cazul în care nu mai vrea actuala majoritate.

De cealaltă parte, social-democrații susțin că în cazul în care PNL îi va cere demisia lui Sorin Grindeanu, atunci și Mircea Abrudean ar trebui să plece de la șefia Senatului, fiind o funcție negociată tot în interiorul Coaliției.

Editor : C.L.B.