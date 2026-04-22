Olguţa Vasilescu spune că nu are nimic personal cu Bolojan: „Nu e niciun scandal, nu au fost ţipete, nimic din toate astea”

lia olguta vasilescu
Lia Olguța Vasilescu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), respinge ideea potrivit căreia ea ar fi generat ruptura şi ar fi determinat conducerea partidului să facă demersurile în urma cărora social-democraţii au decis să ridice susţinerea pentru Ilie Bolojan.

„Nu e nimic personal, nu e niciun scandal între mine şi Ilie Bolojan, nu au fost ţipete, nu au fost situaţii în care să nu mi se fi răspuns la telefon, nimic din toate astea”, spune ea, informează News.ro.

„Nu mă supraestimaţi! Uitaţi-vă pe pagina mea de Facebook şi o să vedeţi în ultimul an de zile postări doar cu Craiova. Nu e nimic personal, nu e niciun scandal între mine şi Ilie Bolojan, nu au fost ţipete, nu au fost situaţii în care să nu mi se fi răspuns la telefon, nimic din toate astea. Pur şi simplu am avut în această coaliţie multe lucruri pe care le-am solicitat, pentru a a ne apăra electoratul nostru, care nu s-au întâmplat”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu, marţi seară, într-o intervenţie telefonică la România Tv.

Ea a insistat că „pe Ilie Bolojan nu-l trimite acasă PSD-ul, îl trimite statistica”.

 

Editor : Sebastian Eduard

