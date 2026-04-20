Olguţa Vasilescu spune ce pași va face PSD după ce i-a retras sprijinul politic lui Bolojan

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, spune că miniştrii social-democraţi îşi vor prezenta demisiile „cel mai probabil zilele următoare”, iar demisiile acestora vor fi urmate de cele ale prefecţilor şi secretarilor de stat. Ea consideră că „demisia de onoare” ar fi „cel mai fericit gest” pe care îl poate face premierul Ilie Bolojan, Vasilescu spunând că acesta va avea la dispoziţie „două sau trei zile” pentru a face acest gest. Ea avansează inclusiv ideea unei moţiuni de cenzură care să ducă la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Vasilescu susţine că „într-o foarte mare măsură” Sorin Grindeanu ar putea prelua funcţia de prim-ministru.

„Îi dăm o posibilitate domnului Ilie Bolojan să facă un gest de onoare şi anume să-şi dea demisia, având în vedere că nu mai are susţinere parlamentară şi deci un guvern fără susţinere parlamentară nu mai poate să existe, în al doilea rând pentru că este un guvern care nu mai are aceleaşi forţe politice care l-au susţinut şi în aceste condiţii se consideră de drept căzut, înaintea unei moţiuni de cenzură. Deci, cel mai fericit gest pe care ar putea să-l facă domnul Ilie Bolojan ar fi să-şi dea demisia de onoare. Dacă nu o va face, miniştrii noştri îşi vor da demisia, după care îşi vor da demisia şi prefecţii şi secretarii de stat, asta ca să nu se mai spună că am încerca să rămânem agăţaţi de guvernare”, a afirmat Olguţa Vasilescu, luni seară, la Antena 3, potrivit News.ro

Întrebată cât timp îi acordă PSD premierului pentru a demisiona, ea a răspuns: „Cred că două zile, două sau trei zile, cred că joi se va întâmpla acest lucru”.

Reprezentantul PSD a susţinut că, după demisiile miniştrilor PSD, se aşteaptă ca partidele parlamentare să fie convocate pentru discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan pe tema noii majorităţi parlamentare.

„Dacă Nicușor Dan nu va reuşi să-l convingă pe Ilie Bolojan să demisioneze, probabil va fi introdusă o moţiune de cenzură”

„Dacă domnul Nicușor Dan nu va reuşi să-l convingă să demisioneze nici dumnealui pe domnul Ilie Bolojan, probabil va fi introdusă o moţiune de cenzură, iar după moţiunea de cenzură din punctul meu de vedere este clar că acest guvern va fi căzut. Spuneţi că mai avem nevoie de voturi şi de la suveranişti şi de peste tot. S-ar putea să mai fie şi alte partide care să voteze. Eu din câte am văzut zilele acestea, UDMR-ul de exemplu, a anunţat că nu va rămâne într-un guvern minoritar”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

„Cert este că, în acest moment, nu mai există o coaliţie de guvernare”, a spus Vasilescu.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Întrebată în ce termen va depune PSD moţiunea de cenzură, ea a afirmat că aceasta va fi depusă „dacă nu se poate altfel”, subliniind că nu vede motivele pentru care partidele aflate în opoziţie nu ar vota o moţiune de cenzură.

Ea speră la o majoritate parlamentară pe care PSD să o facă tot cu PNL, spunând că „teoretic ar trebui să fie tot aceeaşi majoritate” şi că social-democraţii sunt „deschişi la orice scenariu”.

În cazul în care „nu se ajunge la nicio soluţie de combinaţie politică”, se va ajunge la alegeri anticipate”

Ea a susţinut că „într-o foarte mare măsură” Grindeanu ar putea prelua funcţia de prim-ministru, excluzând posibilitatea ca ea să renunţe la funcţia de primar al municipiului Craiova pentru a prelua şefia Guvernului.

„Mi-e greu să cred că un guvern minoritar poate să reziste”, a mai spus aceasta.

În ceea ce priveşte o alianţă a PSD cu AUR, ea a afirmat: „Nu cred că există această variantă. Nu am discutat această variantă, nu s-a propus”.

Olguţa Vasilescu a subliniat că, „dacă nu se ajunge la nicio soluţie de combinaţie politică care să preia guvernarea”, se va ajunge la alegeri anticipate, ea arătându-se încrezătoare că PSD nu poate obţine un scor electoral mai prost decât cel obţinut la precedentele alegeri parlamentare. Ea este de părere că PSD poate să „recupereze” electoratul „printr-un mesaj adecvat”.

Primarul Craiovei nu crede că Ilie Bolojan va demisiona

Întrebată dacă crede că Ilie Bolojan va demisiona din fruntea Guvenrului, Lia Olguţa Vasilescu a răspuns: „Eu nu cred”.

„Eu, aşa cum l-am văzut, nu cred. Vă spun că, atunci când tot ameninţa dumnealui prin august, septembrie, «eu plec», la un moment dat i s-a spus: dar pleacă, din moment ce nu mai putem să ne respectăm, să ne înţelegem la masă. Nu cu cuvintele astea, ca să ne înţelegem, şi în niciun caz din partea mea, pentru că am văzut că se vehiculează că i-aş fi spus eu. Nu. După care a spus: dar nu îmi mai dau demisia, la posturile de televiziune, adică peste tot”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea consideră că sunt „şanse de sută la sută” ca Guvernul condus de Bolojan să cadă prin moţiune de cenzură.

Ea s-a arătat convinsă că Guvernul condus de Bolojan „nu va rezista”, dând exemplul guvernului minoritar condus de Călin Popescu Tăriceanu şi al celui condus de Dacian Cioloş, care au rezistat, ambele, cu susţinerea PSD în Parlament.

„Astea au fost singurele guverne care au rezistat, susţinute de PSD, nefiind la guvernare. (...) Noi la aceeaşi masă cu o persoană care ne face şobolani, nu vă supăraţi, nici dumneavoastră nu aţi mai sta”, a adăugat Olguţa Vasilescu.

Vasilescu, nemulțumită că „de la fiecare primărie din România s-au luat nişte bani”

Primarul Craiovei a comentat şi afirmaţiile critice făcute de premier la adresa PSD, acuzând o „agresivitate” din partea lui Bolojan „faţă de partenerii de coaliţie, care au fost nişte parteneri loiali”.

„Apropo de prăduială. Prăduială este ce s-a întâmplat în cazul nostru, pentru că de la fiecare UAT din România s-au luat nişte bani. Tot surplusul ăsta pe care l-au plătit oamenii înjurând primarii au intrat în bugetul naţional”, a spus Vasilescu.

PSD a votat retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan

PSD a votat, luni seară, retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan.

Cei 5.000 de membri PSD au votat online, printr-o aplicaţie. S-au înregistrat 97,7% din voturi în favoarea retragerii sprijinului politic şi 2,3% au votat împotrivă.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că va ţine cont de mandatul pe care l-a primit şi în zilele următoare va acţiona în acest sens.

Editor : Liviu Cojan