Olguța Vasilescu, val de atacuri la Bolojan: „Șobolanul cel mare are o singură sprânceană"

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a avut un discurs plin de atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan. A spus că pe acesta „nu-l trimite acasă PSD, ci INS” și a vorbit despre șobolanul „cu o singură sprânceană”, aluzie la analogia făcută de premier săptămâna trecută.

„Dacă ar fi să dăm definiția crizei, cred că dacă ne-am uita în dicționar, am vedea că acolo este fotografia lui Ilie Bolojan. Chiar așa. Ce este o criză și cum se declanșează ea? Deși ai niște indicatori foarte bunp și niște datorii cum au și alte țări europene cu economii mai puternice decât noi. Te duci la Bloomberg și spui că economia ta este în colaps și de aici se informează toate marile agenții de rating și apoi vii acasă și crești TVA-ul”, a spus Vasilescu, la evenimentul prin care PSD urmează să decidă retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan.

Vasilescu a criticat politicile economice ale guvernului, spunând că au scăzut salariile, a scăzut și puterea de cumpărare.

„Se prăbușește economia”, a spus ea.

„Pentru ce? Ca să scazi deficitul și ca să scazi datoria publică? Asta ne spune în fiecare zi Ilie Bolojan și toți influencerii care sunt în jurul lui că fac reforme și că trebuie să scadă datoria publică. Băieți, de când nu v-ați mai uitat pe cifre?”, și-a continuat ea atacurile.

„Datoria publică a crescut în ultimele nouă luni la 125 de miliarde în plus. Deci o creștere cu 125 de miliarde. Asta în condițiile în care ați scăzut pensii, în care ați scăzut salarii, în care ați tăiat de la mame, de la copiii cu cancer, de la persoane cu handicap, de la profesori, de la studenți, de peste tot. Și atunci, care este reforma? De fapt, pe Ilie Bolojan nu-l trimite acasă PSD-ul îl trimite acasă INS-ul. El cică pune lanterna pe șobolanii pe care i-a găsit într-o cămară. Dar în cămara aia nu o fi fost nicio oglindă, ca să se uite în ea și să vadă că șobolanul cel mare are o singură sprânceană și se uită încruntat către poporul român”, a mai spus Vasilescu.

