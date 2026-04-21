Olguţa Vasilescu vrea ca Nicuşor Dan să-l convingă pe Ilie Bolojan că „nu stă ţara într-un singur om”

Primărița Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), spune că aşteaptă de la preşedintele Nicuşor Dan să îl convingă pe premierul Ilie Bolojan că „nu stă ţara într-un singur om”. Ea adaugă că dacă Dan „nu e atât de convingător”, miniştrii social-democrați vor demisiona joi din Guvern.

„Cu mandatul pe care l-au dat cei 97,7% dintre colegii noştri, şi anume că nu mai putem să continuăm cu domnul Ilie Bolojan, dincolo, sunt toate scenariile deschise, inclusiv intrarea în opoziţie”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu, marţi seară, la România TV, potrivit News.ro.

Ea consideră că preşedintele „în primul rând” poate „să constate că nu mai este o coaliţie dacă domnul Ilie Bolojan rămâne prim-ministru”.

„Poate dumnealui reuşeşte să-l convingă pe Ilie Bolojan că, până la urmă, nu stă ţara într-un singur om şi rămâne coaliţia în picioare. Dacă nu e atât de convingător, atunci vom merge pe celelalte scenarii. Joi îşi vor da demisia miniştrii din Guvern ca să arătăm că nu mai există aceeaşi majoritate. Vor urma şi secretarii de stat şi prefecţii (...) în perioada imediat următoare. Eu cred că o să se strângă demisiile şi o să se prezinte demisiile, depinde cât de repede se întâmplă asta”, a adăugat Vasilescu.

Preşedintele Nicuşor Dan a chemat, miercuri, partidele din coaliţia de guvernare la consultări, după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

