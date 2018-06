Omul PSD din spatele campaniei „fake news” cu Simona Halep susține că a cerut azil politic în Israel

George Harabagiu, autorul campaniei fake news cu Simona Halep de pe paginile filalelor PSD, pe care Liviu Dragnea a susținut că l-a concediat la scurt timp după incident, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că a cerut azil politic în Israel, pentru că se teme de „statul paralel”.

„Mi-e frică de România lui Iohannis. Mi-e frică de un Președinte care a folosit Statul Paralel ca să scape de dosarele penale care îl vizau. Mi-e frică de reprezentanți ai justiției românești care l-au condamnat pe Dragnea, luând în derâdere deciziile CCR! Mi-e greață de disperarea și abnegația scelerată a lui Gușă, Ponta, Rareș Bogdan, care m-au „executat” timp de 3 zile, fără a-mi cere un punct de vedere (N.R Contactat de Press One, George Harabagiu a evitat întrebările legate de funcția pe care o ocupa în cadrul PSD, apoi s-a plâns, în același interviu, că pe el nu îl sună nimeni să îl întrebe despre asta).

Mi-e frică de o țară în care deciziile CCR sunt luate „la mișto” de șeful statului. Ei bine, eu am terminat de citit legislația internațională (în ceea ce privește azilul politic). Am fost crescut într-o familie în care se contopeau principiile mistice a două religii: cea mozaică cu cea ortodoxă! Respect atmosfera Paștelui Creștin, dar și simbolismul Hannuka. Sunt și voi rămâne un creștin practicant. Dar de frica statului paralel (și a celor infiltrați de acesta la cel mai înalt nivel al statului român), am solicitat Ambasadei Israelului în România azil politic!

Sunt dispus să renunț la cetățenia română, pentru că în această țară securitatea face legile. Și spune toate acestea deși nu îmi este deloc ușor să recunosc: prefer să îmi fie frică, decât să îmi fie rușine”, a scris George Harabagiu pe Facebook.

