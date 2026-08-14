„Opiul săptămânal livrat activului PSD”. Alexandru Muraru, un important lider liberal, cere congres în partidul lui Grindeanu

Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, ales vicepreședinte ales în congresul disputat în instanță, cere oficial convocarea unui congres al PSD unde să se explice de ce partidul condus de Sorin Grindeanu a coalizat cu AUR, a dus la căderea guvernului Bolojan și de ce conducerea social democrată mai e la putere după eșecul instalării cabinetului Veștea.

Deputatul PNL, Alexandru Muraru, a scris pe rețelele sociale: „ 𝐃𝐄 𝐂𝐄 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐚𝐥 𝐏𝐒𝐃?

„𝐒𝐮𝐧𝐭𝐞𝐦 𝐜𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐢 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐚𝐩𝐞” – 𝐨𝐩𝐢𝐮𝐥 𝐬𝐚̆𝐩𝐭𝐚̆𝐦𝐚̂𝐧𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐯𝐫𝐚𝐭 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐏𝐒𝐃.

Sorin Grindeanu repetă că PSD este „cel mai aproape” de obținerea voturilor pentru un nou guvern. Dar, pe 13 august, a recunoscut două lucruri esențiale: că voturile nu există și că nu s-a schimbat nimic față de săptămâna precedentă.

Atunci, de ce ar fi PSD mai aproape?

O majoritate parlamentară nu este o stare de spirit. Înseamnă cel puțin 233 de voturi, parteneri identificați și angajamente politice asumate. Formula „suntem cel mai aproape” nu oferă niciun număr, niciun nume și niciun acord. Nu este o informație verificabilă, ci o expresie deliberat vagă, destinată să creeze impresia unei majorități care, în realitate, nu există.

Cronologia demască manipularea. La 22 iunie, Guvernul Veștea a obținut numai 189 de voturi, cu 44 mai puține decât avea nevoie. La sfârșitul lunii iulie, Grindeanu se declara „foarte optimist” că România va avea un guvern cu puteri depline după 15 august. În 13 august a recunoscut că PSD tot nu are voturile și că nimic nu s-a schimbat.

Se mută termenul, dar majoritatea nu apare. Se repetă speranța, dar nu se prezintă voturile.

Acest discurs nu se adresează, în primul rând, opiniei publice. El este opiul administrat săptămânal activului de partid, primarilor și parlamentarilor PSD care văd adevărul: după patru ani la guvernare, partidul a fost evacuat de la putere chiar de propria conducere.

Activului PSD trebuie să i se spună permanent că „suntem aproape”, că mai trebuie așteptată o săptămână și că viitorul guvern este după următorul colț. Altfel, oamenii ar începe să pună întrebările firești: cine a conceput această aventură, cine a numărat voturile și cine răspunde pentru rezultat?

Planul conducerii PSD s-a bazat pe două ipoteze: că puciul din PNL va rupe suficiente voturi și că AUR va susține instalarea unui guvern controlat de PSD. Liberalii nu s-au rupt în numărul așteptat, iar AUR nu a oferit voturile decisive. La singurul test parlamentar concret, construcția s-a prăbușit cu 189 de voturi.

Totul a fost o cacealma politică.

Este greu de identificat în politica românească postdecembristă un precedent mai absurd: cel mai mare partid al coaliției părăsește guvernarea, se aliază cu extremiștii din opoziție pentru a-și răsturna propriul guvern și pornește operațiunea fără să aibă pregătită o majoritate pentru ziua următoare.

Marian Neacșu anunța, cu fanfaronadă: „Înclin să cred că astăzi vom face istorie”. Și au făcut istorie – dar nu istoria pe care o promiseseră. Au transformat PSD din principalul partid al guvernării într-un partid aflat în sala de așteptare, dependent de disidenți liberali, de voturile AUR și de promisiuni repetate săptămânal.

PSD are nevoie de un congres extraordinar, nu de încă o conferință de presă. Un congres în care conducerea să răspundă:

*Cine a autorizat alianța cu AUR pentru răsturnarea guvernului?

Unde erau cele 233 de voturi promise?

Care era planul pentru a doua zi după moțiunea de cenzură?

De ce partidului i s-a spus că preluarea puterii este iminentă?

Cine răspunde pentru eșecul Guvernului Veștea și pentru evacuarea PSD de la guvernare?

De ce conducerea care a produs acest dezastru mai conduce partidul?

„Suntem cel mai aproape” nu mai este o explicație. Este perdeaua de fum în spatele căreia conducerea PSD încearcă să amâne revolta propriului partid.

Întrebările care trebuie puse la congres sunt mult mai simple:

𝐃𝐞 𝐜𝐞 𝐧𝐞-𝐚𝐭̦𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐭̦𝐢𝐭? 𝐃𝐞 𝐜𝐞 𝐧𝐞-𝐚𝐭̦𝐢 𝐚𝐝𝐮𝐬 𝐚𝐢𝐜𝐢?”, a scris acesta pe rețelele sociale.

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Editor : A.R.