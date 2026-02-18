Opoziția a depus la Senat o moțiune simplă împotriva ministrei de Externe Oana Țoiu pentru susținerea Acordului UE-MERCOSUR

O moțiunea simplă a fost depusă, miercuri la Senat, împotriva ministrei Afacerilor Externe Oana Țoiu de către grupul parlamentar PACE, fiind susținută și de AUR. Aceștia îi reproșează ministrei USR modul în care aceasta a reprezentat România în procesul decizional european privind Acordul UE-MERCOSUR.

Moțiunea, intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune «da» altora și «nu» propriilor cetățeni”, critică susținerea acordului MERCOSUR de către România și acuză Ministerul Afacerilor Externe de o abordare defectuoasă, ideologizată și necoordonată, arată comunicatul de presă al AUR.

Documentul subliniază că politica externă „nu este un exercițiu teoretic și nu poate fi tratată ca o zonă lipsită de răspundere. Nu este un seminar sau un experiment ideologic, ci generează efecte concrete și directe asupra economiei naționale”.

Inițiatorii moțiunii susțin că sprijinul acordului MERCOSUR „nu a fost o eroare tehnică sau o scăpare procedurală, ci o opțiune politică asumată, cu consecințe economice profunde și negative pentru România”.

Textul arată că „Acordul UE-MERCOSUR este un acord structural asimetric, care favorizează economiile puternic industrializate și afectează direct statele cu sectoare agricole extinse și vulnerabile, iar România se află exact în această categorie”.

Moțiunea avertizează că, în urma acestei decizii, „fermieri români se confruntă cu o concurență neloială, ceea ce poate provoca pierderi majore în agricultură, falimente, abandonul terenurilor și o dependență crescută de importuri alimentare”.

Totodată, documentul evidențiază că „ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat public că nu a fost consultat în definirea poziției României, semnalând un eșec grav de coordonare guvernamentală”, mai arată sursa citată.

În moțiune se mai precizează că România „a avut o oportunitate reală de influență, pe care a ales să nu o valorifice, iar abținerea țării ar fi fost suficientă pentru a bloca adoptarea acordului. Aceasta nu este o metaforă sau o exagerare, ci o realitate matematică”. Documentul mai subliniază că „Diplomația nu se face cu sloganuri, postări pe rețele sau validări ideologice. Diplomația nu este «diplomație cu hashtag»”.

Prin această inițiativă, AUR și Grupul PACE solicită asumarea răspunderii politice de către ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, pentru modul în care au fost reprezentate interesele României la nivel european.

Editor : Ana Petrescu