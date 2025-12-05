Opoziția depune astăzi moțiunea de cenzură „România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR”

Opoziţia depune vineri o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR”, ca reacţie la asumarea răspunderii Executivului pentru legea pensiilor magistraţilor. Senatorul grupului Pace - Întâi România, Ninel Peia a declarat încă de miercuri pentru News.ro că iniţiatorii au deja 119 semnături. Moţiunea nu are, însă, şanse să treacă.

Deputatul Victor Ponta a anunţat pe Facebook că a semnat deja moţiunea de cenzură.

„Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moţiunea parlamentarilor neafiliaţi intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”! Este vorba despre o iniţiativă a peste 22 de parlamentari care înţeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acţionar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată şi dirijată de forţe externe şi care acţionează împotriva interesului naţional”, a spus Ponta pe Facebook.



El arată că este o iniţiativă pe care au gândit-o împreună, parlamentarii neafiliaţi, şi prin care, în mod direct şi neechivoc, arătă că vor sprijini fără condiţii orice Guvern care eliberează România de caracatiţa USR.



„Sunt convins că toţi parlamentarii PSD şi majoritatea absolută a celor de la PNL sunt de acord cu această iniţiativă – însă disciplina de partid îi împiedică să îşi exprime public aceste convingeri. Mesajul pentru poporul român este însă esenţial: există curajul de a începe bătălia cu această grupare antiromânească numită USR. Bătălia este dificilă şi de lungă durată, dar este esenţială pentru viitorul României. Propaganda externă şi internă are acum banii şi instrumentele instituţionale necesare pentru a susţine subjugarea ţării – însă lupta împotriva lor este o luptă legitimă pentru libertate, demnitate, prosperitate şi pentru viitorul naţional şi european al poporului român!”, afirmă Ponta.

Ce spune premierul și liderii PSD și UDMR

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, după ce Opoziţia a anunţat că a strâns semnăturile necesare pentru depunerea unei moţiuni de cenzură, că în condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre moţiunea de cenzură a Opoziţiei, că în PSD au hotărât cu toţii să facă parte din această coaliţie şi nu s-a schimbat nimic iar în acest moment, hotărârea este în vigoare.

„În momentul în care eşti la guvernare, ai luat o hotărâre cum ia orice partid serios în forurile de conducere. PSD-ul are această hotărâre luată, în urmă, cu aproximativ şase luni, aproape cinci mii de colegi au votat, am hotărât cu toţii să facem parte din această coaliţie. Nu s-a schimbat nimic, n-am convocat absolut nimic. În acest moment, hotărârea este în vigoare”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament, întrebat despre o posibilă susţinere a moţiunii de cenzură pregătită de Opoziţie împotriva Guvernului Bolojan.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi, înainte de anunţul privind depunerea moţiunii, că, dacă cineva din coaliţie votează moţiunea de cenzură, înseamnă că această coaliţie s-a destrămat. El a precizat că, dacă va fi depusă o moţiune, dezbaterea ei va fi săptămâna viitoare, după votul pentru primarul Capitalei, şi a menţionat că el nu simte că în coaliţie cineva doreşte căderea guvernuluim dar a adăugat: „Vorbesc de ziua de azi. Ce se va întâmpla peste o săptămână, vom vedea”.

Liderul UDMR a precizat că Opoziţia trebuie să vină cu moţiunea de cenzură şi ar fi nefiresc să nu avem moţiune de cenzură pentru că este un instrument, o instituţie constituţională legală.



„Ei s-au folosit de fiecare dată când guvernul a venit cu angajarea în Parlament. Cred că nu au depus o moţiune de cenzură pe sesiune, aşa cum scrie în Constituţie, mai au şi această şansă şi ar fi, din punctul lor de vedere, logic să se folosească de toate posibilităţile de a critica guvernul şi de a controla guvernul, de a verifica dacă există majoritate sau nu. Eu sunt convins că există majoritate. Eu sunt convins că, dacă va fi moţiune, va fi dezbaterea săptămâna viitoare, după votul din Bucureşti şi astăzi eu nu simt că în coaliţie cineva doreşte căderea guvernului. Vorbesc de ziua de azi. Ce se va întâmpla peste o săptămână, vom vedea”, a mai arătat liderul UDMR.

Ce se întâmplă după angajarea răspunderii Guvernului

Procedura este prevăzută de ARTICOLUL 114 din Constituţia României.

Guvernul şi-a angajat marţi răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra legii care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi.

Potrivit Constituţiei, Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată.

Dacă Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.

În cazul în care Preşedintele României cere reexaminarea legii adoptate, dezbaterea acesteia se va face în şedinţa comună a celor două Camere.

