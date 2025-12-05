Opoziția vrea căderea Guvernului. Bolojan: „Moțiunea de cenzură va testa soliditatea Coaliției”

Ilie Bolojan susține că moțiunea de cenzură depusă de parlamentarii Opoziției va testa, la vot, cât de solidă este Coaliția de guvernare. “Mă bazez că avem responsabilitate”, a subliniat premierul.

„Soliditatea coaliţiei va fi testată în momentul în care se va ajunge la un vot pe moţiunea de cenzură. Atunci vom vedea cât este de solidă coaliţia. Eu mă bazez, aşa cum am spus de fiecare dată, că avem cu toţii o responsabilitate şi o stabilitate politică. Este un element de bază care ţine de rating-ul României, de predictibilitate fiscală şi de capacitatea de a pune economia pe baze sănătoase de anul viitor în aşa fel încât să putem ieşi din această situaţie”, a declarat premierul, vineri, la Palatul Victoria.

Întrebat dacă soarta Guvernului va fi decisă de rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei, Ilie Bolojan a răspuns:

„În condiţii normale, alegerile la o primărie, chiar şi la cea mai importantă primărie din România, nu ar trebui să aibă un efect direct asupra coaliţiei de guvernare, pentru că tot această coaliţie a stabilit când vor fi alegerile, aşa şi prevede legea într-adevăr, a stabilit data alegerilor şi s-a agreat o manieră civilizată de campanie. În ce măsură se derulează în această formă sau nu, asta judecaţi dumneavoastră şi cetăţenii.”

Opoziţia, în frunte cu senatorul Ninel Peia, de la grupul PACE, Întâi România, a depus vineri moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare”. Inițiatorii aduc critici doar la adresa premierului Ilie Bolojan și a Guvernului, pe care îl numesc „progresist” de cel puțin 12 ori în textul moțiunii, cât și la adresa ministrei Mediului (USR).

Moţiunea nu are şanse să treacă decât dacă va primi voturi și din rândul parlamentarilor din Coaliție, va fi citită pe 8 decembrie și votată o săptămână mai târziu, pe 15 decembrie.

