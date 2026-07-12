Oprea, atac la Gheorghiu după declarațiile privind companiile de stat: Nu văd marea reformă făcută de ea. Vorbește din imaginație

Fostul secretar general al Guvernului, social-democratul Ștefan Radu Oprea, a afirmat duminică, într-o postare pe Facebook, că România a pierdut 200 de milioane de euro „urmare a înființării comitetului interministerial condus de Oana Gheorghiu”. Oprea a acuzat-o pe aceasta că „vorbește mai mult din propria imaginație decât pe baza faptelor” în ceea ce privește reforma companiilor de stat.

„Citesc declarațiile dnei. vpm demise Gheorghiu cum că «ne-am fi luat la ceartă» în coaliție de la reforma companiilor de stat. Doamna vorbește mai mult din propria imaginație decât pe baza faptelor, pentru că nu văd care este marea reformă făcută de ea”, a scris Oprea pe Facebook.

Fostul secretar general al Guvernului a susținut că modificările legislative privind guvernanța corporativă au fost realizate înainte ca Oana Gheorghiu să ocupe funcția de vicepremier.

„Cadrul legislativ privind guvernanța corporativă a fost schimbat, conform cu jaloanele din PNRR și consultarea cu OCDE, înainte ca doamna să poposească în funcția de vicepremier. De asemenea, și conducerea AMEPIP a fost selectată în timpul mandatului meu la SGG, fapt ce a mai salvat ceva bani din cererea de plată 3”, a afirmat acesta.

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Oprea a acuzat că înființarea comitetului interministerial coordonat de Oana Gheorghiu a avut consecințe financiare pentru România.

„Urmare a înființării comitetului interministerial condus de dna. Oana Gheorghiu, am pierdut 200 milioane de euro (asta o spune Comisia și am postat răspunsul cu ceva vreme în urmă)”, a susținut Oprea.

Fostul secretar general al Guvernului a criticat și propunerea privind listarea unor pachete minoritare de acțiuni la companii de stat precum Hidroelectrica, Romgaz și Salrom: „Doamna s-a remarcat doar prin deja celebra idee de listare a unui pachet minoritar de acțiuni ale Hidroelectrica, Romgaz și Salrom. O listare netransparentă, cu dedicație și discount către probabil ceva grupuri interesate. Ce de bani ar fi pierdut românii dacă am fi lăsat să se întâmple asta, pentru că Hidroelectrica a crescut la bursă ajungând aproape de pragul de 100 miliarde de lei”.

Acesta a mai susținut că, după ieșirea PSD de la guvernare, nu au existat progrese în ceea ce privește reforma companiilor de stat și a respins acuzațiile potrivit cărora social-democrații ar fi blocat procesul de restructurare.

„Am fost împreună în ședințele comitetului pe care îl prezidați, iar colegii mei au adus contribuții și soluții importante pentru restructurarea companiilor cu capital de stat”, a transmis Oprea.

Totodată, el a afirmat că reprezentanții PSD s-au opus introducerii pe agenda ședințelor de Guvern a unor documente „nediscutate”, făcând referire la listarea prin metoda ABB (plasament privat accelerat).

„Deci, doamnă, fiți mai clară privitor la rezultatele reformei! Eu am arătat că, urmare prestației dvs., România a pierdut 200 milioane de euro”, a mai adăugat acesta.

Reacția lui Ștefan Radu Oprea vine după declarațiile făcute de Oana Gheorghiu la Digi24, unde viceprim-ministra interimară a susținut că „a început pur și simplu o luptă în interiorul Coaliției” în momentul în care Guvernul a început discuțiile privind reforma companiilor de stat și activitatea consiliilor de administrație. Potrivit acesteia, PSD a susținut măsurile fiscale pentru reducerea deficitului, însă relația dintre partidele aflate la guvernare s-a deteriorat când Executivul „a început să discute clar despre numirile în consilii de administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre”.

Totodată, Oana Gheorghiu a respins criticile privind propunerile de listare la bursă a unor participații minoritare din companii de stat, susținând că „întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună cap-coadă”. Vicepreședinta PNL a declarat că nu are încredere în liderul PSD, Sorin Grindeanu, „nicio secundă” și a apreciat că o nouă alianță între PNL și PSD „nu se mai poate”.

Editor : C.S.