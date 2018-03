Oprea insistă: Liviu Dragnea ştie foarte bine că nu am vorbit la telefon nici cu Florian Coldea, nici cu altcineva

Fostul lider UNPR Gabriel Oprea susţine că, în 2015, Liviu Dragnea l-a rugat să îl susţină la preşedinţia PSD şi că, într-adevăr, împreună cu Marian Oprişan, Ion Mocioalcă şi Vasile Dîncu, au stabilit, la un restaurant, să facă toţi lobby pentru Dragnea. Oprea susţine că nu a vorbit la telefon nici cu Florian Coldea, nici cu altcineva.

Sursă foto: Inquam Photos / Liviu Florin Albei

„Haideţi să restabilim adevărul! Adevărul este că înaintea Congresului PSD din 2015, Liviu Dragnea m-a sunat şi m-a invitat la sediul PSD, spunându-mi că doreşte să mă roage ceva. I-am răspuns că îl aştept la sediul UNPR din aceeaşi curte. Îmi amintesc şi azi - poate domnul Dragnea a uitat - cum stăteam noi doi faţă în faţă, la un pahar cu vin, cu presa în spatele nostru şi cum mă ruga să-l ajut să câştige preşedinţia PSD. Liviu Dragnea ştie foarte bine că nu am vorbit la telefon nici cu Florian Coldea, nici cu altcineva”, scrie Gabriel Oprea pe pagina sa de Facebook.

Oprea spune că, în schimb, la finalul discuţiei cu Dragnea, l-a sunat pe Valeriu Zgonea, în contextul în care între cei doi era o competiţie pentru nr. 1 şi nr. 2 în partid: „L-am sunat pentru că am considerat că e fair play să discut deschis cu el despre acest subiect. Din păcate, la telefon mi-a răspuns aghiotantul domnului Zgonea, care mi-a comunicat că preşedintele Camerei Deputaţilor, aflat la acel moment la vila RAAPPS din Neptun, este ocupat. Atunci am bătut palma cu Dragnea, i-am promis sprijinul meu”.

El povesteşte că, după câteva ore, s-au întâlnit la masă, nu în Piaţa Amzei, ci într-un restaurant din zona Primăverii-Charles de Gaulle.

„Vali Zgonea nu a fost prezent acolo; aşa cum am spus, el era la mare. Mă însoţeau, în schimb, domnii Marian Oprişan şi Nelu Mocioalcă. Eram prieteni şi îi rugasem să vină să discutăm tocmai despre susţinerea candidaturii lui Liviu. Iar Liviu a venit însoţit de prietenul lui şi amicul meu, Vasile Dîncu. Împreună am stabilit două lucruri: să facem cu toţii lobby pentru Liviu Dragnea şi să exprim sprijinul meu şi al UNPR într-un discurs pe care să îl susţin la începerea lucrărilor Congresului, cred că al doilea, după un important invitat străin. Am făcut tot ce am promis: l-am susţinut total pe camaradul Liviu Dragnea. Şi discursul meu s-a bucurat de aprecierea tuturor celor prezenţi”, scrie Gabriel Oprea.

Fostul lider UNPR vorbeşte şi despre relaţia cu Codrin Ştefănescu.

„Pe vecinul meu, Codrin Ştefănescu, cel cu care m-am certat şi m-am împăcat de multe ori, îl cunosc din 2002, când eram prefectul Capitalei, iar el era la PSD Bucureşti. Am făcut împreună legea prin care prefecturile au dat câte 500 m de teren cuplurilor de tineri căsătoriţi, ca sprijin la început de drum, proiect care a avut susţinerea premierului şi preşedintelui PSD, Adrian Năstase. În preajma Congresului din 2015, Codrin m-a bătut la cap, aproape în fiecare seară, să-l sprijin pe prietenul lui, Liviu Dragnea şi părerea lui a contat pentru mine, chiar dacă luasem deja decizia în acest sens. Acesta este ADEVĂRUL”, încheie Oprea.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a susţinut, marţi seară, la Antena 3, că înaintea alegerilor din partid din 2015, când a candidat pentru funcţia de preşedinte interimar, Gabriel Oprea i-a spus că „a vorbit cu statul de drept”, care i-a transmis că Valeriu Zgonea trebuie să fie numărul unu în partid, iar el numărul doi, după care a fost chemat de Oprea într-un restaurant, iar acesta i-a comunicat că a vorbit cu statul de drept, care ar fi fost de acord ca el să conducă PSD. El a mai susţinut că Oprea i-ar fi spus că cel cu care a vorbit era Florian Coldea.