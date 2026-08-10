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Opt ani de la protestele din 10 august. Oana Gheorghiu, mesaj către politicienii „corupți”: „Va veni ziua în care veţi plăti”

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Oana Gheorghiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a transmis, luni seară, un mesaj pentru politicienii „care încearcă în aceste zile să îşi mascheze propria corupţie”, în condiţiile în care în Dosarul 10 august nimeni nu a fost găsit vinovat prin sentinţă definitivă.

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„Pe 10 august 2018, oamenii au ieşit în Piaţa Victoriei să protesteze împotriva sistemului corupt patronat de Liviu Dragnea, preşedintele de atunci al PSD-ului, şi a guvernului Dăncilă pe care acesta îl păpuşea.Pentru a înăbuşi protestele, oamenii paşnici au fost gazaţi de Jandarmeria Română. După 8 ani, nimeni nu a fost găsit vinovat definitiv pentru gazarea a 30.000 de oameni, în acea noapte fatidică de 10 august. Cum nimeni n-a fost găsit vinovat pentru victimele Mineriadelor. Cum nimeni n-a fost găsit vinovat pentru morţii de la Revoluţie”, a scris, luni seară, pe Facebook, vicepremierul Oana Gheorghiu.

Aceasta le transmite un mesaj „politicienilor care încearcă în aceste zile să îşi mascheze propria corupţie, palatele ridicate, zborurile private şi cutiile de pantofi pline cu bani”:

„Nu am uitat.

Nu vom uita.

Va veni ziua în care veţi plăti.

Chiar dacă justiţia nu va reuşi, oamenii vă vor trimite exact acolo unde vă este locul: În lada de gunoi a istoriei”.

Magistraţii Tribunalului Militar Bucureşti i-au achitat, în 15 iunie, pe foştii şefi ai Jandarmeriei Române, judecaţi pentru abuz în serviciu în cazul intervenţiei în forţă a jandarmilor, inclusiv cu gaze lacrimogene şi grenade de mână cu efect acustic, la protestele paşnice din Piaţa Victoriei, în 2018.

La termenul din 11 iunie, magistraţii au amânat pronunţarea având „nevoie de timp pentru deliberare”.

Editor : C.L.B.

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