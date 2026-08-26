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Opt consilieri din Arad au demisionat din cauza riscului de incompatibilitate. „Nu putem schimba regulile în timpul mandatului”

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Sursa foto: Consiliul Judetean Arad
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Din articol
Doi consilieri PSD au renunțat să mai demisioneze Primarul Aradului: Legea ar urma să se aplice din 2028

Șase consilieri județeni și doi consilieri municipali din Arad au demisionat în ultimele 24 de ore, pentru a evita o posibilă situație de incompatibilitate după intrarea în vigoare a Legii 165/2026. Responsabilii locali critică lipsa de claritate a noilor prevederi și avertizează că schimbările ar putea pune în pericol majoritățile constituite în administrațiile locale.

Toate cele șase demisii înregistrate la Consiliul Județean Arad provin de la reprezentanți ai PNL, a declarat pentru AGERPRES unul dintre vicepreședinții instituției, Sergiu Bîlcea.

„S-a creat multă confuzie și un moment dificil, în care nu știm pe ce consilieri și pe ce majorități te bazezi. Din punctul meu de vedere, este o lege care poate fi principială, corectă, dar care ar trebui aplicată doar din 2028, pentru că nu putem schimba regulile în timpul mandatului. Sunt oameni cu experiență care renunță, oameni valoroși care au un cuvânt de spus. În doar 24 de ore, ei au fost nevoiți să aleagă între două poziții”, a declarat Bîlcea.

Doi consilieri PSD au renunțat să mai demisioneze

Și doi consilieri județeni ai PSD Arad ar fi fost vizați de posibile situații de incompatibilitate. Aceștia nu și-au mai depus însă demisiile, după clarificările transmise de Agenția Națională de Integritate și de ministrul Dezvoltării.

„Și eu am avut demisia scrisă, însă au intervenit precizări ale ANI și ale ministrului Dezvoltării, astfel că am considerat că nu mai este cazul unei situații de incompatibilitate”, a declarat consilierul județean Florin Tripa, prim-vicepreședinte al PSD Arad.

La nivelul Consiliului Local Municipal Arad au fost înregistrate alte două plecări.

„La nivelul Primăriei Municipiului Arad au fost înregistrate, până acum, două demisii din rândul consilierilor locali, respectiv Coralia Adina Cotoraci și Florin Mariș”, a transmis instituția.

Primarul Aradului: Legea ar urma să se aplice din 2028

Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, a declarat, la începutul ședinței Consiliului Local Municipal de miercuri, că situația ar urma să fie clarificată printr-o intervenție a Parlamentului.

„Dacă cineva consideră că, începând de astăzi, ar fi în conflict de interese sau în situație de incompatibilitate, legea nouă va da amnistie, deci nu are nimeni de suferit, iar, ca măsuri tranzitorii, acest act normativ va intra în vigoare din 2028”, a spus edilul.

Bibarț a avertizat că, în unele localități, demisiile ar putea crea probleme suplimentare, în condițiile în care este posibil să nu mai existe alte persoane care să ocupe locurile devenite vacante.

Zeci de consilieri locali din județul Arad s-ar mai afla într-o situație incertă. Până în prezent nu au fost înregistrate alte demisii, aleșii locali așteptând clarificări suplimentare din partea autorităților centrale.

Editor : A.D.

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