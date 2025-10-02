Live TV

Video Opțiuni ciudate la Guvern, pe timp de criză. Cancelaria premierului a închiriat 17 mașini pick-up. Explicația Executivului

Data actualizării: Data publicării:
dacia duster pick-up
Foto: dacia.ro

În vreme ce Cancelaria premierului încearcă să reducă cheltuielile la Guvern, aceasta a încheiat un contract de închiriere pe trei luni pentru 17 mașini Dacia Duster model pick-up, destinate Secretariatului General al Executivului.

„Cancelaria prim-ministrului a încheiat cu Grupul Dacia Renault un contract de leasing operaţional pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up noi, în garanţie, prin achiziţie directă, prin intermediul SEAP, cu respectarea dispoziţiilor legale. Au fost solicitate oferte pentru maşini fără şofer de la RAAPPS, Dacia şi Ford, cu intenţia de o contracta numai maşini de fabricaţie românească. Oferta Dacia a fost cea mai avantajoasă”, a transmis, joi, Guvernul, într-un comunicat de presă. 

Potrivit sursei citate, Ford a fost dispusă să pună la dispoziţia Cancelariei, printr-un contract de comodat (gratuit), 2 autoturisme Puma electrice produse în România. 

„Contractul de leasing operaţional cu Dacia este pe o durată de 3 luni, plus o lună de graţie, începând cu data de 1 octombrie. În acest timp, vor fi derulate procedurile pentru încheierea unui acord-cadru pe 4 ani. Economia din bani publici realizată este foarte mare”, se mai arată în comunicatul de presă citat. 

Potrivit Guvernului, contractul iniţial cu RAAPPS avea un cost lunar de 850 de mii de lei pentru 30 de autoturisme cu şofer.  

În luna iulie, după preluarea mandatului Guvernului Bolojan, prin act adiţional, numărul maşinilor a fost redus la 16, cu un cost lunar de 480 de mii de lei. 

„Contractul de leasing operaţional cu Grupul Dacia Renault pentru 17 maşini noi, în garanţie, costa 80 de mii de lei/lună. Spre comparaţie, oferta RAPPS includea 17 maşini fără garanţie cu un cost lunar de 128 mii lei”, arată Executivul. 

Cele 17 maşini în leasing operaţional vor fi conduse de demnitarii şi angajaţii Cancelariei care au nevoie de transport pentru desfăşurarea atribuţiilor de serviciu. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
2
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
lacul de acumulare vidraru
3
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
4
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
5
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Digi Sport
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
vladimir putin
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor...
alexandru rogobete face declaratii
Scandal uriaș la Neamț. Alexandru Rogobete demite conducerea DSP după...
ploi
Ciclon în România, cu vreme severă în jumătate de țară. Urmează două...
John Malkovich bei einer Pressekonferenz anlässlich der Premiere des Theaterstücks 'In the Solitude of Cotton Fields - In der Einsamkeit der Baumwollfelder' im The Westin Grand Hotel. Berlin, 09.06.2025
Actorul american John Malkovich a aflat că este 43% român după ce a...
Ultimele știri
Europa League. FCSB, învinsă acasă de Young Boys Berna
Nicușor Dan, întâlnire cu Maia Sandu și liderii europeni: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte
Cum s-a desfășurat atacul de la sinagoga din Manchester. Mărturiile oamenilor: „Am crezut că ar putea fi un foc de artificii”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
usr
USR a numit prefecți în trei județe și Capitală: posturi preluate de la PSD și PNL. Care sunt propunerile aprobate de Guvern
guvern
Guvernul ia măsuri pentru descurajarea celor care finanțează conflicte militare. „România nu tolerează aceste tipuri de comportamente”
Jmhhc2g9NjMwMWJlMmNkNzkxNzU4ODYwYWMwN2ExZGNiMGFmMGY=.thumb
Patru luni de pregătire militară, pentru 6.000 €. Guvernul a adoptat legile securității naționale. Moșteanu: „Rezerva e îmbătrânită”
canalizare
Proiectele lăsate de Guvern fără finanțare de la buget: canalizări, fose septice, săli de sport. Ce se întâmplă cu stadioanele
alexandru nazare la guvern
DOCUMENT Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Alexandru Nazare: 150 miliarde lei merg pentru investiții. Cum sunt împărțite sumele
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Fanatik.ro
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care a luat prin surprindere lumea...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României s-a...
Adevărul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Playtech
Câți bani primești dacă îți dai terenul în arendă în 2025. Cât se plătește pe hectar și ce sumă poți încasa...
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Fără milă! Elvețienii, concluzie categorică după ce au văzut FCSB - Young Boys: ”E clar”
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Medici sancționați în Europa tratează pacienți în România: cazul doctorului radiat pentru abuz sexual care...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...