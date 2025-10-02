În vreme ce Cancelaria premierului încearcă să reducă cheltuielile la Guvern, aceasta a încheiat un contract de închiriere pe trei luni pentru 17 mașini Dacia Duster model pick-up, destinate Secretariatului General al Executivului.

„Cancelaria prim-ministrului a încheiat cu Grupul Dacia Renault un contract de leasing operaţional pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up noi, în garanţie, prin achiziţie directă, prin intermediul SEAP, cu respectarea dispoziţiilor legale. Au fost solicitate oferte pentru maşini fără şofer de la RAAPPS, Dacia şi Ford, cu intenţia de o contracta numai maşini de fabricaţie românească. Oferta Dacia a fost cea mai avantajoasă”, a transmis, joi, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, Ford a fost dispusă să pună la dispoziţia Cancelariei, printr-un contract de comodat (gratuit), 2 autoturisme Puma electrice produse în România.

„Contractul de leasing operaţional cu Dacia este pe o durată de 3 luni, plus o lună de graţie, începând cu data de 1 octombrie. În acest timp, vor fi derulate procedurile pentru încheierea unui acord-cadru pe 4 ani. Economia din bani publici realizată este foarte mare”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Potrivit Guvernului, contractul iniţial cu RAAPPS avea un cost lunar de 850 de mii de lei pentru 30 de autoturisme cu şofer.

În luna iulie, după preluarea mandatului Guvernului Bolojan, prin act adiţional, numărul maşinilor a fost redus la 16, cu un cost lunar de 480 de mii de lei.

„Contractul de leasing operaţional cu Grupul Dacia Renault pentru 17 maşini noi, în garanţie, costa 80 de mii de lei/lună. Spre comparaţie, oferta RAPPS includea 17 maşini fără garanţie cu un cost lunar de 128 mii lei”, arată Executivul.

Cele 17 maşini în leasing operaţional vor fi conduse de demnitarii şi angajaţii Cancelariei care au nevoie de transport pentru desfăşurarea atribuţiilor de serviciu.

