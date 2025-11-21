Live TV

Ora 16:00. Premierul Ilie Bolojan explică ce se întâmplă cu pensiile magistraților, dar și blocajul privind tăierile din instituții

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto:Inquam Photos / George Călin
Din articol
Tăierile din administrație, blocate în negocieri Pensiile magistraților, în așteptarea avizului CSM

Premierul Ilie Bolojan va susține o conferință de presă, de la ora 16:00. Principalele teme sunt legate de reforma pensiilor magistraților, dar și de blocajul din Coaliție privind tăierile din administrația publică. 

Pe lângă reforma pensiilor magistraților, dar și cea din administrație, șeful Executivului urmează să explice și investițiile din programul SAFE de apărare, anunță Guvernul.

Tăierile din administrație, blocate în negocieri

Liderii Coaliției de guvernare ar fi decis, potrivit unor surse politice, să amâne luarea unei decizii cu privire la tăierile din administrație până după alegerile din 7 decembrie.

Liderii partidelor nu au căzut de acord dacă să taie bugetul de salarii cu 10% sau doar să reducă unele cheltuieli.  Pe de o parte, Ionuț Moșteanu a cerut o exceptare pentru militari, iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru educație. Social-democrații au convocat de urgență o ședință în partid și au stabilit că nu vor susține tăieri de salarii, deși inițial au fost de acord cu propunerea. 

Președintele Nicușor Dan a declarat, în urma acestui blocaj, că este decizia Coaliției și, dacă va fi nevoie, va media negocierile.

Pensiile magistraților, în așteptarea avizului CSM

În privința pensiilor magistraților, premierul Ilie Bolojan a declarat recent, într-un interviu la ProTV, că noul proiect de lege este gata, iar „singura modificare substanțială” este ca vârsta de pensionare să crească la 65 de ani „nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”.

Bolojan ar vrea să adopte săptămâna viitoare proiectul, astfel că a cerut Consiliului Suprem al Magistraturii să dea avizul necesar mai repede pentru a putea finaliza reforma până la termenul-limită, impus de Comisia Europeană: 28 noiembrie.

De cealaltă parte, Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a spus miercuri, 19 noiembrie, la Digi24, că pierderea banilor din PNRR „este o chestiune care nu e adevărată”.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fata in ninsoare
1
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
2
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
primaria capitalei
3
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
angajata in birou
4
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut de cercetare care nu...
intrarea in sala CCR
5
CCR devansează termenul: contestația AUR privind legea taxelor va fi judecată pe 10...
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Digi Sport
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
SEP_CCR_ILUSTRATIE_14_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, după ce CCR a devansat termenul de judecare a legii care majorează taxele: „Un gest de responsabilitate”
nicușor dan
Tăierile din administrație, puse pe pauză până după alegerile din București. Cum comentează președintele Nicușor Dan
ilie bolojan nicusor dan daniel baluta calin georgescu ciprian ciucu catalin drula
Sondaj INSCOP: Topul politicienilor în care bucureștenii au încredere. Nicușor Dan, în capul listei
ilie bolojan lia olguta vasilescu
PSD și PNL, atacuri la primarii rivali din Capitală. Lia Olguța Vasilescu: „Mi-am rupt tocurile”. Ilie Bolojan: „Riști să faci entorsă”
oana-gheorghiu-carmen-uscatu
Carmen Uscatu îi face o propunere Oanei Gheorghiu: „Ar rezolva problema de incompatibilitate”
Recomandările redacţiei
European Union leaders' summit in Brussels
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii...
avion prabusit
Momentul în care un avion militar se prăbușește în timpul unei...
police nassau, police car sua
Un român căutat internațional și-a făcut permis de conducere cu...
Ultimele știri
Gigi Becali, operat la coloana vertebrală. Care este starea patronului FCSB
Nicușor Dan vede o „micuță zonă” în care statul funcționează, după ce vameșii au oprit un transport ilegal de arme la Albița
Alertă la Kiev: Zelenski i-a sunat de urgență pe Macron, Starmer și Merz după ce a apărut planul de pace Trump-Putin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este Fatima Bosch, Miss Universe 2025. A fost certată în public de directorul concursului: "M-a făcut...
Cancan
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă...
Fanatik.ro
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Jucătorul-problemă de la FCSB! Dezvăluirile lui Mihai Stoica: ”A fost riscant să-l aduc. N-am scuze”
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii
Digi FM
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul...
Digi Sport
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste...
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
Pensie crescută cu sute de lei în instanță. Ce venituri nepermanente au fost acceptate și care nu?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fiica lui Bruce Willis, mărturisiri sfâșietoare despre lupta pe care tatăl ei o duce cu demența...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...