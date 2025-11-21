Ora 16:00. Premierul Ilie Bolojan explică ce se întâmplă cu pensiile magistraților, dar și blocajul privind tăierile din instituții

Premierul Ilie Bolojan va susține o conferință de presă, de la ora 16:00. Principalele teme sunt legate de reforma pensiilor magistraților, dar și de blocajul din Coaliție privind tăierile din administrația publică.

Pe lângă reforma pensiilor magistraților, dar și cea din administrație, șeful Executivului urmează să explice și investițiile din programul SAFE de apărare, anunță Guvernul.

Tăierile din administrație, blocate în negocieri

Liderii Coaliției de guvernare ar fi decis, potrivit unor surse politice, să amâne luarea unei decizii cu privire la tăierile din administrație până după alegerile din 7 decembrie.

Liderii partidelor nu au căzut de acord dacă să taie bugetul de salarii cu 10% sau doar să reducă unele cheltuieli. Pe de o parte, Ionuț Moșteanu a cerut o exceptare pentru militari, iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru educație. Social-democrații au convocat de urgență o ședință în partid și au stabilit că nu vor susține tăieri de salarii, deși inițial au fost de acord cu propunerea.

Președintele Nicușor Dan a declarat, în urma acestui blocaj, că este decizia Coaliției și, dacă va fi nevoie, va media negocierile.

Pensiile magistraților, în așteptarea avizului CSM

În privința pensiilor magistraților, premierul Ilie Bolojan a declarat recent, într-un interviu la ProTV, că noul proiect de lege este gata, iar „singura modificare substanțială” este ca vârsta de pensionare să crească la 65 de ani „nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”.

Bolojan ar vrea să adopte săptămâna viitoare proiectul, astfel că a cerut Consiliului Suprem al Magistraturii să dea avizul necesar mai repede pentru a putea finaliza reforma până la termenul-limită, impus de Comisia Europeană: 28 noiembrie.

De cealaltă parte, Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a spus miercuri, 19 noiembrie, la Digi24, că pierderea banilor din PNRR „este o chestiune care nu e adevărată”.

Editor : A.G.