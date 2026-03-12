Ora 18:00. Guvernul intră în ședință pentru a adopta legea bugetului. PSD critică proiectul și anunță modificări în Parlament

Guvernul urmează să adopte legea bugetului de stat pentru anul 2026 într-o ședință care va fi convocată de la ora 18:00, potrivit informațiilor Digi24.ro. Pe parcursul zilei, miniștrii sunt așteptați să avizeze proiectul, iar social-democrații deja au transmis o serie de observații prin care critică alocările bugetare. Săptămâna viitoare bugetul ar urma să intre în dezbatere parlamentară și, ulterior, să primească votul final.

Miniștrii ar urma să fie convocați într-o nouă ședință de Guvern, de la ora 18:00, pentru a adopta bugetul pentru anul 2026.

Consiliul Fiscal a trimis deja avizul necesar pentru adoptarea proiectului, însă cu mai multe observații. Reprezentanții Consiliului avertizează că echilibrul pe care mizează Guvernul este fragil și depinde de mai mulți factori de risc, interni și externi. În opinia publicată joi, instituția arată că bugetul poate fi compatibil cu un deficit cash în jur de 6,25% din PIB, însă această țintă stă sub presiunea tensiunilor geopolitice, a costurilor de finanțare, a colectării slabe și a întârzierilor din absorbția fondurilor europene.

Și Ministerul Muncii a transmis către Finanțe mai multe observații cu privire la împărțirea banilor în bugetul de stat. Florin Manole susține că primește mai puțini bani în acest an față de anul 2025, motiv pentru care nu va putea acoperi toate măsurile de sprijin aflate în responsabilitatea sa.

De altfel, social-democrații au anunțat că vor da avizele necesare pentru a trece proiectul de buget prin Guvern, însă vor depune amendamente în Parlament.

De la ora 15:00, și Consiliul Economic și Social va intra în ședință pentru avizarea proiectului.

