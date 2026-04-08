Ora 18:00. Ilie Bolojan și ministrul Energiei vor susține o conferință de presă, în contextul crizei carburanților

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Bogdan Ivan vor susține o conferință de presă, miercuri seară, pe teme care vizează „proiecte în domeniul energetic”, potrivit anunțului oficial.

„Ora 18:00 Conferință de presă susținută de prim-ministrul Ilie Bolojan și de ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan; Tema conferinței: proiecte în domeniul energetic”, este anunțul venit dinspre Palatul Victoria.

Declarațiile pot fi urmărite pe Digi24.ro.

În urmă cu două zile, premierul, dar și miniștrii Energiei și Transporturilor, au avut o discuție și cu președintele Nicușor Dan, la Cotroceni. La întâlnire au participat și reprezentanți ai principalelor companii petroliere, pentru a analiza situația aprovizionării României cu țiței și combustibili.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, în prezent, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar achizițiile de combustibili se realizează la prețuri conforme pieței internaționale.

Cu toate acestea, având în vedere caracterul imprevizibil al contextului global, a fost convenit un mecanism de comunicare continuă între autorități și companiile din sector. Acesta va permite monitorizarea atentă a evoluțiilor și adoptarea rapidă a măsurilor necesare, în condiții de coordonare și cu accent pe stabilitate și precauție, potrivit surselor oficiale.

Măsurile luate deja de Guvern

Guvernul a redus acciza la motorina standard cu aproximativ 30 de bani pe litru (36 de bani cu TVA) și a introdus o contribuție de solidaritate pentru companiile care extrag și comercializează petrol în România.

Reducerea accizei la motorină a fost decisă în contextul în care acest tip de combustibil are cel mai mare impact în economie și în inflație, a explicat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, la finalul ședinței de Guvern. Noua măsură a intrat în vigoare marți, 7 aprilie.

Editor : A.G.