Ora 18:00. Ilie Bolojan și ministrul Energiei vor susține o conferință de presă, în contextul crizei carburanților

Ilie Bolojan și ministrul Energiei vor susține o conferință de presă, în contextul crizei carburanților

Măsurile luate deja de Guvern

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Bogdan Ivan vor susține o conferință de presă, miercuri seară, pe teme care vizează „proiecte în domeniul energetic”, potrivit anunțului oficial. 

„Ora 18:00 Conferință de presă susținută de prim-ministrul Ilie Bolojan și de ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan; Tema conferinței: proiecte în domeniul energetic”, este anunțul venit dinspre Palatul Victoria. 

În urmă cu două zile, premierul, dar și miniștrii Energiei și Transporturilor, au avut o discuție și cu președintele Nicușor Dan, la Cotroceni. La întâlnire au participat și reprezentanți ai principalelor companii petroliere, pentru a analiza situația aprovizionării României cu țiței și combustibili.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, în prezent, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar achizițiile de combustibili se realizează la prețuri conforme pieței internaționale.

Cu toate acestea, având în vedere caracterul imprevizibil al contextului global, a fost convenit un mecanism de comunicare continuă între autorități și companiile din sector. Acesta va permite monitorizarea atentă a evoluțiilor și adoptarea rapidă a măsurilor necesare, în condiții de coordonare și cu accent pe stabilitate și precauție, potrivit surselor oficiale.

Guvernul a redus acciza la motorina standard cu aproximativ 30 de bani pe litru (36 de bani cu TVA) și a introdus o contribuție de solidaritate pentru companiile care extrag și comercializează petrol în România.

Reducerea accizei la motorină a fost decisă în contextul în care acest tip de combustibil are cel mai mare impact în economie și în inflație, a explicat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, la finalul ședinței de Guvern. Noua măsură a intrat în vigoare marți, 7 aprilie.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
4
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Atac americano-israelian asupra Teheranului. Foto Profimedia
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. Armistițiul SUA-Iran este „fragil”, afirmă JD...
FOTO Răzvan Lucescu și Mircea Lucescu: imaginile care au făcut înconjurul lumii. ”Mi s-a părut că l-am trădat”
Digi Sport
FOTO Răzvan Lucescu și Mircea Lucescu: imaginile care au făcut înconjurul lumii. ”Mi s-a părut că l-am trădat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
csoma botond la o sedinta
UDMR vrea ca Guvernul să rămână „în aceeași formulă”, inclusiv cu Bolojan premier. Csoma Botond: „Nu avem nevoie de o criză politică”
ccr
Pacienții cronici reclamă consecințele negative ale întârzierii deciziei CCR pe neplata primei zile de concediu medical
Bogdan Ivan
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, vine la Digi24
radu miruta
Miruţă: Dacă Guvernul Bolojan cade în urma unei moţiuni susţinute de PSD, este iraţional să ne mai punem la masă cu acest partid
Mircea Lucescu
Bolojan, după moartea lui Mircea Lucescu: „Antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc”
Recomandările redacţiei
Russian,Hacker,At,Laptop.,Malware,And,Virus,Danger,From,Russia.
O campanie de spionaj desfășurată de GRU la nivel global a fost...
Donald Trump
Trump spune că Iranul nu va mai îmbogăți uraniu, după armistițiul cu...
fotografii cu victor ponta, nicusor dan si florian coldea
Scandalul pozelor publicate de Elena Lasconi în campania din 2025...
iran armistitiu
Ce se întâmplă în Iran după anunțul armistițiului cu SUA: Teheranul...
Ultimele știri
Pete Hegseth: SUA au obţinut o „victorie militară decisivă” în operațiunea împotriva Iranului
Iranul a atacat mai multe state din regiune, in ciuda armistițiului cu SUA
Administratori de firme, acuzaţi de achiziţii fictive de la firme „fantomă” sau cu „identitate furată”. Prejudiciu de 3,2 milioane lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Șase zodii chinezești care atrag noroc și prosperitate. Miercuri, 8 aprilie 2026, este ziua succesului
Cancan
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Fanatik.ro
Noi dezvăluiri despre Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în baie. De ce se judeca cu fostul soț...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste...
Adevărul
„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Moartea lui Mircea Lucescu | Tudor Chirilă: „Tata l-a admirat necondiționat. A ales să nu fie schimbat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise...
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Meserii bine plătite cu școală puțină. Profesioniști cu numai 10 clase pot câștiga mai mult decât...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Digi FM
Cea mai bună pască fără aluat pentru Paște. Doar amesteci ingredientele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...