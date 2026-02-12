Live TV

Orașul care plătește 115.000 lei pentru o petrecere de Valentine’s Day dedicată elevilor de liceu. Explicațiile primarului

Orice pentru dragoste, inclusiv bani publici. Primarul din Alexandria plăteşte 115.000 lei pentru o petrecere de Valentine’s Day dedicată elevilor de liceu. În seara asta ar trebui să fie întins covorul roşu, iar tinerii vor fi aşteptaţi cu DJ, cabine pentru sărutări şi căsătorii de o zi.

Consilierii locali PSD şi PNL au votat cot la cot, un singur consilier independent a votat împotrivă. Bani sunt, susţine primarul Victor Drăgușin, care îi contrazice pe colegii din alte localităţi ce se plâng de austeritate.

Drăgușin spune că veniturile ar trebui să fie mai mari, odată cu majorarea taxelor locale.

Jurnaliştii de la Spot Media spun că sumele provin din capitolul bugetar Cultură, recreere și religie, iar primăria Alexandria a atribuit prin încredințare directă un contract de 60.000 de lei unei firme pentru 600 de brățări de acces, covor roșu și stâlpișori aurii cu cordon, litere volumetrice decorative, DJ și echipamente de sonorizare și cabină pentru sărutări.

Aceeași companie ar mai fi primit prin încredințare directă din partea Primăriei Alexandria 11 contracte în ultimii 7 ani, tot pentru organizare de evenimente, 384.800 lei în total, potrivit Spot Media.

Primarul e mândru de proiect. Spune că vrea să țină tinerii în comunitate.

„Pentru tineri întotdeauna am generat și am creat evenimente, unele mult mai interesante decât în marile orașe din România. De ce? Poate că eu cred în tineri”, a spus Drăgușin.

Orice investiție este de bun augur. În orice caz, la acest spectacol vor fi și niște artiști. Adică nu le dăm lor bani să bea, să mănânce”, a adăugat el.

Edilul spune că sunt bani la buget.

„Vorbim de principiul în sine: nicio primărie nu ar trebui să se plângă. E vorba doar de ceea ce se speculează… e foarte multă vorbărie într-adevăr în spațiu public, legat că sunt sau nu sunt bani. E mai mult chestia cu drobul de sare: băi, și dacă nu o să avem ce facem? Din punctul meu de vedere, nu cred că este corectă abordarea. Pentru deocamdată am crescut taxele locale și ar trebui să avem venituri suplimentare”, a spus primarul.

Toate școlile sunt puse la punct. Am avut grijă, pe fonduri europene, pe fonduri guvernamentale, pe fonduri proprii, am terminat cu capitolul infrastructură școlară”, a adăugat el.

Drăgușin spune că „deviza sa electorală” este „grija față de familia tânără, familia care are copii la școală”.

Eu zic că nu este greșit ceea ce eu gândesc. Le-am construit peste 600 de apartamente pentru tineri. În mintea mea, ar fi o variantă să mai rămână tinerii și pe aici, să nu fugă la București, Bucureștiul fiind un magnet pentru toate localitățile din jurul lui”, mai spune primarul.

