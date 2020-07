Orban anunță că va cere vot în procedură de urgență pentru proiectul privind carantina şi izolarea

Premierul Ludovic Orban a anunțat că va cere Parlamentului să voteze în procedură de urgență proiectul de lege privind carantina şi izolarea care va fi adoptat astăzi de Guvern. Orban a mai spus că demersurile guvernului pe durata pandemiei de coronavirus au fost „sabotate” de instituții care se comportă ca niște „filiale declarate ale PSD”.

„Orice demers al guvernului și al autorităților a fost boicotat, îngreunat și aș spune în multe privințe sabotat de atitudinea unor oameni politici, de decizii care au fost luate împotriva voinței Guvernului și de atitudinea unor instituții publice care s-au comportat ca niște filiale declarate ale PSD. La fiecare lovitură dată împotriva dreptului cetățenilor români la sănătate, am avut soluții și de data asta iar venim cu soluții”, a spus Orban la începutul ședinței de Guvern.

„Acum suntem în fața unei situații extrem de grave, CCR a decis că nu există baza legală ca pacienții infectați să fie tratați în spital, ei pot să plece, CCR ne-a lăsat fără instrumentul de carantinare la domiciliu. Ședința de astăzi are un singur punct pe ordinea de zi, legea privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic. Exista baza legală și înainte, mă întreb unde am fi fost dacă nu instituiam carantinarea. Am avut o expunere uriașă, probabil dacă nu aveam această posibilitate numărul de cazuri era de 10-20 de ori mai mare”, a adăugat el.

„Astăzi trebuie să adoptăm acest proiect de lege, îl vom transmite în Parlament, voi solicita Parlamentului procedura de urgență, astfel încât să restituim baza legală care să ne permită să combatem eficient, să avem la dispoziție instrumentele ca în celelalte țări, eu nu știu vreo altă țară afectată de epidemie să se întâmple ce s-a întâmplat în România, cu implicarea unor instituții, de boicotare a oricărei măsuri a guvernului. Va trebui să convingem parlamentarii că este vital să dezbatem cât mai rapid și să adoptăm acest proiect de lege astfel încât să avem toate instrumentele necesare la dispoziție pentru a apăra viața și sănătatea românilor”, a mai spus Orban.

Săptămâna trecută, Curtea Constituţională a României a publicat motivarea deciziei din 25 iunie prin care a declarat ca fiind neconstituţională starea de carantină şi internarea obligatorie.

CCR consideră că textele de lege privind internarea obligatorie şi carantina în timpul epidemiei sunt neconstituţionale, deoarece sunt lipsite de claritate şi previzibilitate, au un caracter incert şi dificil de anticipat şi nu oferă garanţii privind respectarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale.

De asemenea, CCR susţine că instituirea carantinei în România prin OUG reprezintă o veritabilă privare de libertate şi o restrângere a drepturilor fundamentale.

