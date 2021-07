Orban, atac la echipa lui Cîțu: Cine a hotărât să folosească resurse publice în campania internă, să plece de la Palatul Victoria

Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, marți, întrebat despre un document cu antetul Guvernului transmis de echipa lui Florin Cîțu în care se stabilesc linile de comunicare ale candidatului pentru șefia PNL, că „cine a hotărât să folosească resurse publice (...) în campania internă împotriva președintelui PNL trebuie să plece imediat de la Palatul Victoria”. Orban l-a criticat pe premierul Cîțu și pentru întâlnirile pe care le are cu primarii din țară la Guvern.

„Dacă este adevărat acel document, cine a elaborat acel document și cine a hotărât să folosească resurse publice, funcționari sau demnitari plătiți din bani publici, în campania internă împotriva președintelui PNL trebuie să plece imediat de la Palatul Victoria.”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta s-a referit la un document transmis în PNL, cu antetul Guvernului, în care echipa lui Florin Cîțu stabilește „linii de comunicare” pentru liderii PNL. Potrivit documentului consultat de Digi24.ro, liderilor PNL care îl susțin pe Cîțu li se cere să iasă mai mult la tv, „inclusiv miniștrii care îl susțin pe premier”. De asemenea, echipa lui Cîțu cere informații despre tabăra Orban „pentru a le da în presă” și vorbește despre „diferența de clasă între „team orban si echipa câstigatoare.”

Citește și PSD cere o anchetă penală pentru că Florin Cîțu ar folosi resurse de la buget pentru campania din alegerile interne PNL

Întrebat și despre recentele întâlniri dintre premier și primari, de la sediul Guvernului, Orban a spus că și-ar fi dorit ca astfel de discuții să aibă loc și înainte ca premierul să își anunțe candidatura la șefia PNL.

„Nu e nimic rău dacă au întâlniri la Palatul Victoria cu primari. Sigur, mi-aș fi dorit ca aceste întâlniri să fi avut loc și înaintea anunțării candidaturii domnului Florin Cîțu”, a spus Ludovic Orban.

Orban s-a referit, marți, și la fotografia de la Cluj, în care acesta apare singur pe primul rând, în timp ce restul liderilor sunt pe scenă alături de Florin Cîțu.

„Pentru mine, a fi preşedintele Partidului Naţional Liberal înseamnă o răspundere uriaşă, o povară imensă şi o misiune pe care am înţeles să o îndeplinesc aşa cum am putut mai bine. Vreau să le transmit unora mai puţin obişnuiţi cu PNL: cine umileşte preşedintele Partidului Naţional Liberal umileşte Partidul Naţional Liberal în ansamblul său şi, la urmă, îl umileşte pe fiecare dintre membrii Partidului Naţional Liberal, provocând un grav deserviciu nouă, fiecăruia dintre noi”, a spus Orban în discursul susţinut la conferinţa de alegeri a PNL Prahova.

El a subliniat că oamenii judecă un partid aflat la guvernare după lucrurile făcute concret, arătând că PNL trebuie să sprijine primarii, astfel încât ei să poată duce la bun sfârşit proiectele.

„Sunt mâhnit, sincer vă spun, sunt mâhnit că în discursul public al unor colegi nimeni nu vorbeşte despre guvernarea PNL în vreme de pandemie şi nimeni nu spune un lucru, că izvorul relansării economice care duce la cea mai mare creştere economică de la nivelul Uniunii Europene al României se datorează acelei guvernări în care noi am luat măsuri peste măsuri de susţinere a cetăţenilor, a mediului de afaceri, a profesiilor liberale, a tuturor celor afectaţi de pandemie. Am injectat capital, am lăsat capital în companii, am susţinut companiile prin seturi de măsuri la care nu s-a gândit nimeni în alte ţări din Uniunea Europeană. Creşterea economică a început în trimestrul patru, din decembrie (...) şi va continua această creştere economică”, a mai spus Orban.

Editor : R.K.