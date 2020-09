Orban: Bugetul nu își mai permite nicio creștere a cheltuielilor

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că bugetul „nu îşi mai poate permite nicio creştere a cheltuielilor în momentul de faţă” şi a făcut apel la toate forţele politice să nu sprijine în Parlament raportul comisiilor de specialitate privind rectificarea bugetară, informează Agerpres.

„Bugetul nu-şi mai poate permite nicio creştere a cheltuielilor în momentul de faţă. În urma zilei negre de la Parlament în care pesediştii din Comisia de buget-finanţe au adoptat nişte modificări la ordonanţa de rectificare, la ora actuală România se află într-un pericol extrem de mare. Fac apel către toate forţele politice să nu sprijine în Parlament raportul adoptat de Comisia de buget-finanţe pentru ca asta va atrage consecinţe nefaste pentru economia românească, inclusiv pentru capacitatea României de a atrage investiţii, fonduri europene, de a fi considerat un partener solid. Ori cred că e de ajuns şi trebuie pus punct acestui mod iresponsabil de a face politică”, a afirmat Ludovic Orban, la sediul PNL, întrebat cu privire la proiectul aflat în Senat care prevede un suplimentul pentru profesori de 500 de euro.

El a arătat că Guvernul ia în calcul sesizarea CCR în cazul modificărilor la rectificarea bugetară.

„Orice fel de lege care nu prevede sursa de finanţare, în conformitate cu decizii anterioare ale CCR, este neconstituţională şi noi, ca Guvern, avem obligaţia de a ataca la CCR toate legile pe care le considerăm neconstituţionale”, a spus Orban.

Premierul a indicat că amendamentele adoptate la ordonanţa de rectificare bugetară provoacă o creştere a cheltuielilor publice cu 1,7% din PIB pe anul 2020 şi cu 4,8% din PIB pe anul 2021.

„Este total nesustenabilă şi asta este însoţită şi de amendamentul bizar al lui Orlando (n.r. - Eugen Teodorovici) care reduce de la la 44% la 40% din PIB limita de îndatorare a bugetului, ceea ce aruncă practic România în faliment. (...) De fapt PSD, prin această modificare a rectificării bugetare, a transmis următorul mesaj că vrea să nu se mai poată plăti salariile, pensiile, să nu mai poată fi susţinute investiţiile şi să bage România în incapacitate de plată”, a arătat Ludovic Orban.

El a subliniat că aproape toţi primarii din ţară au primit bani prin rectificarea bugetară.

Florin Cîțu: Nu vom permite în acest an o creştere a punctului de pensie peste ceea ce s-a putut face

Și ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat luni că bugetul nu mai permite alte creșteri operate în Parlament. O creştere a punctului de pensie nu va fi permisă peste ceea ce s-a putut realiza până în acest moment, a declarat, luni, ministrul Finanţelor, la Bursa de Valori Bucureşti.

„Pentru că suntem la piaţa de capital şi la noi se uită mulţi investitori. Trebuie să dau un mesaj şi pentru investitori. Am avut săptămâna trecută mai multe discuţii şi trebuie să explicăm ce se întâmplă astăzi în Parlamentul României pentru că apar îngrijorări de la faptul că opoziţia, socialiştii, readuc din nou în discuţie creşterea punctului de pensie cu 40%. Asta după ce Guvernul a făcut un lucru care iarăşi este unic în Uniunea Europeană, şi cred că în lume, să creşti cheltuielile cu pensiile, cu alocaţiile, într-un moment în care trecem prin cea mai mare criză economică. Şi aş vrea să-i asigur atât pe investitori, cât şi agenţiile de rating, şi pe cei de pe piaţa de capital că acest Guvern nu va permite, şi domnul premier este aici, nu va permite modificarea punctului de pensie în acest an. Rămâne aşa cum am stabilit la rectificarea bugetară. Nu vom permite în acest an o creştere a punctului de pensie peste ceea ce s-a putut face în acest moment. Este mesajul şi de la domnul premier şi este şi mesajul pe care îl dau astăzi aici pentru că nu trebuie să avem aceste îngrijorări pe piaţa de capital. Garantăm că vom gestiona finanţele publice, şi acesta este un mesaj şi pentru domnul preşedinte, cu responsabilitate şi precauţie”, a spus Florin Cîţu.

Valoarea punctului de pensie a crescut cu 14% de la 1 septembrie 2020, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei.

Comisiile de buget ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dat, săptămâna trecută, raport de adoptare cu amendamente rectificării bugetare.

Cel mai important amendament aprobat de comisii a fost cel care abrogă articolul potrivit căruia punctul de pensie se majorează cu 14%, în acest fel rămânând în vigoare legea sistemului public de pensii care prevede majorarea acestuia cu 40%.

