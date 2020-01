Orban: „Dacă angajarea răspunderii e neconstituţională, dăm OUG” pe alegerile în două tururi

Premierul Ludovic Orban este pregătit să dea ordonanță de urgență pentru alegerea primarilor în două tururi, în cazul în care judecătorii CCR va decide că legea este neconstituțională.

„Românii trebuie să ştie: este constituţional ce facem noi şi anume că ne-am angajat răspunderea ca să rezolvăm o problemă ca să venim în întâmpinarea unei voinţe clare a oamenilor. Dacă CCR ar putea să decidă că ar fi neconstituțională angajarea răspunderii pe această lege, îmi pare rău, dar găsim alte soluții. Dăm OUG. Dacă angajarea răspăunderii e neconstituțională, atunci apelăm la OUG, că văd că până acum OUG au scăpat controlului constituțional”, a spus șeful Exevcutivului la Realitatea Plus.

„Eu refuz să cred că într-o situație pe care am descris-o, și anume aceea că este clar că Parlamentul în trei ani de zile a refuzat să dezbată și să adopte un proiect de lege, eu refuz să cred că poate fi considerată neconstituțională o încercare a guvernului de a adopta această modificare prin angajarea răspunderii”, a adăugat Orban.

Premierul a explicat că spre deosebire de OUG, angajarea răspunderii poate fi supusă controlului parlamentar și pot fi depuse amendamente.

„Aveam două variante, să emit ordonanță de urgență sau să îmi angajez răspunderea. Există o diferență mare între OUG și angajare. Ordonanța de urgență o emite Guvernul, fără să întrebe pe nimeni, fără să consulte Parlamentul. Am anunțat că am ales varianta angajării răspunderii care este mult mai democratică, pentru că parlamentarii pot să depună amendamente. Am acceptat patru amendamente. În procedura de angajare a răspunderii se poate declanșa controlul constituțional, iar spre deosebire de OUG opoziția care nu e de acord poate opri intrarea în vigoare a proiectului prin moțiune de cenzură. Este o procedură mult mai democratică”, a mai spus premierul.