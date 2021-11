Orban, despre demersul AUR de demitere a lui Iohannis: Am avut o discuție întâmplătoare cu George Simion. Mă voi implica

Ludovic Orban a vorbit luni seara, la Digi24, despre demersul AUR de demitere a președintelui Klaus Iohannis. Fostul lider PNL spune că se va implica în campania de demitere „dacă se ajunge acolo” și a dezvăluit că a vorbit cu George Simion pe această temă. „Am avut o întâlnire întâmplătoare, o discuție întâmplătoare pe tema asta, în care am spus că trebuie să văd despre ce-i vorba”, a spus Orban.

Ludovic Orban: Încă nu cunosc demersul. Am spus categoric că îl consider pe Klaus Iohannis principalul vinovat pentru criza politică, pentru criza guvernamentală și pentru toate deciziile care au lăsat România aproape fără apărare în fața unor pericole foarte mari – valul 4 al pandemiei, explozia prețurilor în domeniul energiei, combustibilului, în domeniul alimentar și multe alte fenomene nocive care se petrec și la care era nevoie de un răspuns. În mod evident, Klaus Iohannis este un rău major pentru România.

Pe de altă parte, trebuie să văd despre ce este vorba. Asocierea cu AUR este o asociere care, din punctul meu de vedere, este de nedorit. Nu sunt șanse. AUR are 42 de parlamentari. Vă spun în mod realist că și USR trebuie să marșeze la acest demers și chiar și alte formațiuni politice, în special PSD.

Demersul AUR este unul care urmărește să ducă la obținerea de capital politic și electoral.

Am avut... așa... o întâlnire cu cei de la AUR, sigur voi discuta subiectul. N-am avut nicio întâlnire... am avut o întâlnire întâmplătoare, o discuție întâmplătoare pe tema asta cu George Simion. Dar nu o întâlnire față în față... o discuție în care am spus că trebuie să văd despre ce-i vorba și că mă gândesc ce voi face.

Mă voi implica în campania de demitere dacă se ajunge acolo.

Eu nu sunt supărat pe Klaus Iohannis că am avut eu de pierdut în competiția internă. Eu sunt supărat pe Klaus Iohannis că a patronat o grosolană încălcare a democrației în interiorul PNL, că a susținut pe față un candidat, președinte fiind și neavând voie să facă politică partizană, și să se mai și implice într-o competiție internă dintr-o formațiune politică. Dar nu despre asta este vorba, ci despre ce a girat Klaus Iohannis, adică o încălcare grosolană a libertății pe care trebuie să o aibă orice cetățean în țara asta - aceea de a vota conform propriei conștiințe.

