Orban: Domnul Boc a spus că mi s-a terminat benzina. Colegii şugubeţi îmi spun „Duracell”

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, care candidează pentru un nou mandat la conducerea partidului, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că deşi sunt colegi care spun că i s-a terminat "benzina", el consideră că are suficientă energie încât să poată oferi partidului şi mai mult decât în ultimii patru ani.

"Domnul Boc, de exemplu, a spus că mi s-a terminat benzina. Şi am recunoscut, într-adevăr nu am mai achiziţionat benzină. Nu mai am benzină pentru că viitorul sunt maşinile electrice şi nu mai e nevoie de benzină, e nevoie de baterii. În materie de baterii, le-am povestit cum unii dintre colegii şugubeţi îmi spun «Duracell», că nu îşi imaginează cum am capacitatea de a lucra de dimineaţă până noaptea, stau ca pe baterii.

Deci nu am nevoie de benzină, am tot ce-mi trebuie. Am o energie suficient de mare astfel încât să ofer şi mai mult Partidului Naţional Liberal decât am oferit în cei patru ani cât am condus partidul", a spus Ludovic Orban, el fiind întrebat în conferinţa de presă de la Iaşi ce mai are de oferit partidului în condiţiile în care sunt liberali care îşi doresc un suflu nou.

Orban a ţinut să sublinieze că atunci când a preluat conducerea PNL, formaţiunea politică se afla într-o stare "destul de proastă".

"Un partid de opoziţie în care lumea era demoralizată, nu mai avea încredere în victorie. Am câştigat aproape toate bătăliile şi am dus partidul în postura de principal partid de guvernământ", a mai menţionat Ludovic Orban.

Liderul liberal s-a aflat sâmbătă la Iaşi, într-un turneu electoral pentru alegerile interne, ocazie cu care s-a întâlnit cu primarii liberali, consilierii locali şi judeţeni, reprezentanţii administraţiei locale şi judeţene, precum şi cei ai filialei partidului, transmite Agerpres.

Citește și: Alina Gorghiu îi răspunde lui Ludovic Orban: "Suflu nou și modern înseamnă să ai curajul de a demisiona când pierzi parlamentarele"

Editor : A.C.