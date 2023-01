Orban, după reținerea lui Pițurcă în dosarul măștilor neconforme: Nu am nicio legătură. Nu am vorbit cu el de ani de zile

Preşedintele Partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat, luni, cu privire la dosarul privind achiziţia de produse medicale în pandemie în care a fost reţinut Victor Piţurcă, că nu are nicio legătură cu acest subiect şi că nu a comunicat cu acesta din 2018, menţionând că oricine a încălcat legea trebuie anchetat şi pedepsit.

"Nu ştiu nimic, eu nu am mai comunicat cu Victor Piţurcă de ani de zile, în perioada guvernării chiar n-am avut nicio comunicare. Dacă a distribuit măşti neconforme în spitale ale Ministerului Apărării, aici ar trebui să răspundă ministrul Apărării, cei care s-au ocupat de managementul unităţilor sanitare din zona Ministerului Apărării şi managerii unităţii spitaliceşti. Trebuie văzut exact despre ce contract este vorba", a afirmat Orban, întrebat pe acest subiect.

El a subliniat că oricine a profitat de pandemie şi a încălcat legea trebuie anchetat şi pedepsit.

"În ceea ce mă priveşte pe mine, eu nu am ştiinţă. Eu am spus foarte clar pe acest subiect: oricine a încălcat legea, oricine a încercat să profite de pandemie astfel încât să obţină câştiguri ilegale sau nu a distribuit măşti în conformitate cu standardele de calitate trebuie să fie anchetat şi pedepsit, dacă a încălcat legea. Nu am absolut nicio legătură cu subiectul. (...) Victor Piţurcă a participat doar la manifestarea de la lansarea candidaturii mele la Primăria Capitalei în 2008. Eu v-am spus că din 2018 nu am comunicat cu domnul Piţurcă", a adăugat Orban, potrivit Agerpres.

Fostul selecţioner al echipei naţionale de fotbal Victor Piţurcă a fost reţinut de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar privind achiziţia de produse medicale în pandemie. În dosar a mai fost reţinut şi directorul general al Romarm, Gabriel Ţuţu.

