Orban: Hoțul, adică PSD, strigă hoții. În 30 de ani nu am luat niciun capăt de ață care nu mi s-a cuvenit

Ludovic Orban a declarat, luni, la dezbaterile din Parlament, în cadrul „Orei premierului”, că subiectul pentru care îi sunt cerute explicații, achiziţiile făcute de Unifarm în contextul pandemiei, nu are legătură directă cu activitatea sa de șef al Guvernului. Prim-ministrul a precizat că anchetarea directorului Unifarm „este cea mai bună dovadă a faptului că instituțiile de justiție își fac datoria”.

„Sunt uimit de subiectul pus în dezbatere, pentru care este utilizată procedura de chemare a premierului în fața Camerei Deputaților, pentru că mi se pare că nu are legătură directă cu activitatea mea de premier și prin care se încearcă crearea unei legături inexistente între mine și Guvernul pe care-l conduc cu o cercetare a unei instituții a statului.

În loc să ne concentrăm pe adevăratele priorități, PSD caută să arunce în spatele meu, într-un mod insidios să facă legături fără niciun fel de fundament între mine, ca premier, și activitatea unei societăți a statului despre care este adevărat că există o anchetă în curs, și mă bucur că există. Asta este cea mai bună dovadă a faptului că instituțiile de justiție își fac datoria.

Nu mă așteptam din partea PSD să deschidă un astfel de subiect. Din ianuarie 2017, PSD a declanșat o adevărată luptă împotriva instituțiilor din domeniul Justiției, DNA. Măcelărirea legislației Justiției, Codurilor Penale, atacarea la CCR și invocarea de conflicte juridice de natură constituțională.

Faptul că azi avem instituții funcționale și că DNA anchetează faptele de corupție, este cea mai bună dovadă că PNL susține statul de drept, faptul că nimeni nu este mai presus de lege și că asigură funcționarea normală a instituțiilor Justiției, indiferent despre cine este vorba”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta a subliniat faptul că Guvernul liberal a schimbat din funcție directorii de spital care „au demonstrat o crasă incapacitate managerială”.

„Vă referiți la schimbări de manageri de spitale județene. Vă dau exemple de manageri pe care i-am schimbat: managerul de la Focșani, care a fugit de la locul de muncă și care a trebuit înlocuit cu un manager care să conducă un spital aflat în derivă, în incapacitate de a trata pacienții; am înlocuit managerul de la Spitalul Județean Deva, aflat în subordinea Consiliului Județean, după pierderea completă a controlului asupra funcționării spitalului și am adus manager medic militar; spitalul de la Suceava unde am adus medic militar de la Brașov. Am înlocuit acolo unde managerii au demonstrat o crasă incapacitate managerială și iresponsabilitate în spitalele pe care le-au condus”, a spus Orban.

Premierul a afirmat că „nimeni nu a impus niciunui manager de spital” să facă achiziții în afara prevederilor legale.

„În ceea ce privește achizițiile din zona guvernamentală, cu cât s-au achiziționat echipamente și materiale în cadrul procedurilor derulate de ministere. Două exemple: licitația de măști pentru elevi VII-XII (1,42 lei); achiziția Ministerului Sănătății, contestată de o firmă abonată la spitalele aflate în subordinea Primăriei Capitalei și din cauza asta 2,3 milioane de români nu pot să benficieze de măștile pentru care Guvernul a alocat banii. Achiziția s-a finalizat cu adjudecarea la un preț unitar, fără TVA, de 0,68 lei pe mască.

N-aș vrea să vă dau lunga listă a achizițiilor care au fost derulate de Consilii Județene conduse de PSD sau de manageri de spital sau alte instituții publice aflate în subordinea PSD. Vă dau câteva: Poliția Locală Sector 1, (5,12 lei/mască), Primăria Sectorului 5 (5,12 lei/mască), Spitalul Județean Târgoviște, neschimbat, managerul este în funcție (4,68 lei)”, a explicat Ludovic Orban.

„Ne aflăm într-o situație în care hoțul, adică PSD, strigă hoții, despre niște oameni care sunt deasupra oricărei bănuieli.

Aveți posibilitatea, ați inițiat procedura pentru constituirea unei comisii pentru anchetarea achizițiilor din timpul pandemiei. Nu știu de ce nu ați dus-o la capăt, dar vă sfătuiesc s-o duceți la capăt și să includeți în obiectul de activitate achizițiile făcute de toate entitățile, de primari, președinți de CJ, de directori numiți de dumneavoastră la spitale.

Activitatea mea de 30 de ani este în lumină publică și nu am luat niciun capăt de ață care nu mi s-a cuvenit în funcțiile publice pe care le-am deținut. Orice încercare de a arunca spre mine cu noroi prin ventilator este sortită eșecului”, a transmis, de la tribuna Camerei Deputaților, Ludovic Orban.

Deputații i-au adresat acestuia, săptămâna trecută, invitaţia de a participa, la solicitarea PSD, la dezbaterile pe tema "Jaful Unifarm sub masca pandemiei! Schimbarea managerilor de spitale de către Guvernul PNL cu scopul de a se face achiziţii directe de măşti de la Unifarm la preţuri astronomice".

Dezbaterea a avut loc ca urmare a punerii sub control judiciar a directorului Unifarm, Adrian Ionel, într-un dosar în care este acuzat de DNA, printre altele, de luare de mită, referitor la achiziţionarea unor echipamente de protecţie împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Redactor: Alexandru Costea