Orban îi dă replica lui Cîțu: Nu știu despre ce lentoare e vorba. În Parlament, ca să treacă un proiect e nevoie de acord în coaliție

Ludovic Orban a declarat, joi, că nu știe la ce lentoare s-a referit Florin Cîțu când a vorbit despre activitatea din Parlament și a subliniat că este nevoie de o înțelegere în coaliție pentru ca un proiect de lege să treacă în Legislativ.

Liderul PNL a fost întrebat ce părere are despre afirmaţia premierului Florin Cîţu care s-a declarat nemulţumit de faptul că multe proiecte stagnează în Parlament şi care a spus că va veni cu ordonanțe OUG din cauza lentorii Legislativului.

"Nu ştiu despre ce lentoare e vorba. În Parlament, pentru a putea trece orice proiect de lege trebuie să existe înţelegere în coaliţie.

Vă dau un exemplu pe legea SIIJ. Pe legea SIIJ lucrurile s-au întâmplat în felul următor: noi am convenit în coaliţie cu o formă pe care am şi susţinut-o, am adoptat-o la Camera Deputaţilor, cu 170 de voturi, deci nu foarte simplu, destul de greu, după care ministrul Justiţiei, fără să ne comunice acest lucru, a sesizat Comisia de la Veneţia.

Nu poate nimeni să ne spună că noi întârziem adoptarea legii SIIJ atâta timp cât decizia la nivelul coaliţiei a fost după acest demers de sesizare a Comisiei de la Veneţia, să aşteptăm punctul de vedere al Comisiei de la Veneţia, care am înţeles că va fi adoptat în plenul Comisiei de la Veneţia aproximativ în jurul datei de 3 iulie. Imediat ce vine punctul de vedere al Comisiei de la Veneţia, o să întrunim conducerea coaliţiei pentru a stabili forma de desfiinţarea a SIIJ pe care o vom susţine şi vom convoca o sesiune extraordinară la Senat pentru a putea adopta acea formă.

Nu noi am tergiversat procesul de adoptare”, a declarat Orban.

El a explicat și ce s-a întâmplat cu legea privind alocaţiile: "În cazul alocaţiilor, Guvernul când a emis OUG nu a prevăzut ca următoarea tranşă de creştere să fie la 1 ianuarie 2022, aşa cum a fost discuţia în coaliţie.

La Senat s-a depus un amendament care să aducă OUG în cadrul deciziei luate în coaliţie, după care a venit la Camera Deputaţilor. La Camera Deputaţilor a fost nevoie de mai multe discuţii în coaliţie pentru că nu a existat un suport suficient de mare pentru că au apărut voci, multe individuale, legate de acest subiect şi până la urmă a trebuit să îl rediscutăm în coaliţie astfel încât să ajungem la o formulă comună.

De ce nu a mai fost adoptată în Camera Deputaţilor? Pentru că PSD a atacat la CCR şi noi când am luat decizia în cadrul coaliţiei am spus foarte clar, încercăm să o trecem la Cameră dacă putem în termenul de până în data de 1 iulie.

Dacă nu putem lucrul aceasta, se va hotărî lucrul acesta prin OUG de către Guvern", a precizat Orban.

Premierul Florin Cîțu a spus că Guvernul va face reforme prin ordonanțe de urgență, pentru că mai multe proiecte ale executivului au fost blocate în Palament, deși acolo există o majoritate a coaliției. Cîțu a dat ca exemplu creșterea alocațiilor pentru copii, care urmează să fie decisă prin OUG.

"Am un gust amar pentru că discutăm despre alocaţii în acest moment, pentru că Parlamentul nu şi-a făcut treaba. A fost un amendament la Senat trecut în iarnă, Parlamentul putea să ia o decizie clară până acum în ce direcţie vrea să meargă. Noi am avut o decizie în coaliţie că vor creşte doar anul acesta alocaţiile. Dacă Parlamentul dorea să ia o altă decizie putea să rezolve", a spus Cîțu la TVR.

"Guvernul este nevoit să dea OUG care să respecte decizia coaliţiei din decembrie, că anul acesta va fi o singură creştere a alocaţiei", a adăugat el.

"Sunt mai multe legi care au trecut de Guvern şi în Parlament s-au blocat", a spus premierul, precizând că "deocamdată nu se explică" această situație.

Editor : Georgiana Marina