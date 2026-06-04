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Exclusiv Orban îl acuză pe Nicușor Dan că îl „protejează pe Grindeanu” și îl numește „cacealmist”: Tomac ar fi un „premier-marionetă al PSD”

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Ludovic Orban. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Din articol
„De o lună președintele nu și-a îndeplinit atribuția constituțională” „Eugen Tomac ar fi un premier-surogat al PSD” Critici la adresa lui Nicușor Dan: „Este un jucător la cacealma” „Eu nu aș accepta o astfel de desemnare” Orban, atac la Nicușor Dan: „Scopul tău este să-l protejezi pe Grindeanu?”

Fostul premier Ludovic Orban a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, pe fondul informațiilor potrivit cărora Eugen Tomac ar fi luat în calcul pentru funcția de prim-ministru. Într-o intervenție în exclusivitate la Digi24, Orban a susținut că o astfel de desemnare nu ar avea în spate o majoritate parlamentară și l-a acuzat pe șeful statului că tergiversează soluționarea crizei politice. Acesta a afirmat că Tomac ar deveni un „premier-marionetă al PSD”, l-a catalogat pe Nicușor Dan drept „cacealmist” și a sugerat că președintele încearcă să îl „protejeze pe Grindeanu” de asumarea guvernării.

„De o lună președintele nu și-a îndeplinit atribuția constituțională”

Fostul premier a reproșat președintelui că nu a desemnat încă un candidat pentru funcția de prim-ministru, deși au trecut 30 de zile de la adoptarea moțiunii de cenzură.

„A trecut o lună de la adoptarea moțiunii de cenzură. De o lună, președintele nu și-a îndeplinit atribuția constituțională de a desemna un premier. Consultările trebuiau făcute imediat, a doua zi după adoptarea moțiunii, iar premierul trebuia desemnat în prima săptămână, dacă nu chiar într-o zi-două”, a declarat Ludovic Orban la Digi24.

Acesta susține că, în tot acest interval, raportul de forțe din Parlament nu s-a modificat.

„În această perioadă nu s-a întâmplat nimic din punct de vedere politic. Pozițiile formațiunilor politice reprezentate în Parlament sunt aceleași. Nu s-a întâmplat nimic în 30 de zile”, a afirmat fostul premier.

„Eugen Tomac ar fi un premier-surogat al PSD”

Întrebat despre informațiile potrivit cărora Eugen Tomac ar fi una dintre variantele analizate pentru funcția de premier, Orban a susținut că liderul PMP nu ar putea ajunge la Palatul Victoria fără sprijinul PSD.

„De două săptămâni se vehiculează numele lui Eugen Tomac, dar chiar dacă va fi desemnat, este de fapt un premier-surogat tot al PSD”, a spus Orban.

Fostul premier consideră că, în actuala configurație parlamentară, Tomac nu ar avea susținerea necesară pentru a forma o majoritate.

„La ora actuală, dacă președintele îl desemnează pe Tomac, el va beneficia doar de sprijinul PSD. PNL, AUR și USR nu îl vor sprijini. AUR a declarat public că va susține doar un premier provenit din propriul partid. Nici UDMR nu este sigur că îl va sprijini.”

Orban a amintit și de trecutul politic al lui Eugen Tomac.

„Să nu uităm totuși istoria acestuia și cine l-a lansat în politică și pe ce poziții a fost de-a lungul timpului”, a spus el, făcând referire la fostul președinte Traian Băsescu.

Critici la adresa lui Nicușor Dan: „Este un jucător la cacealma”

Ludovic Orban a afirmat că o eventuală desemnare a lui Eugen Tomac după o lună de negocieri ar demonstra lipsă de seriozitate din partea președintelui.

„Dacă președintele vine cu o astfel de desemnare după 30 de zile de tergiversări, arată neseriozitate și dispreț față de ceea ce înseamnă democrația.”

Fostul lider liberal a mers și mai departe, susținând că șeful statului încearcă să evite o decizie politică dificilă.

„Nu poți să ignori acest lucru și să faci o desemnare neserioasă care, din punctul meu de vedere, este la plesneală. Arată că președintele nu este jucător, ci cacealmist. Este un jucător la cacealma.”

„Eu nu aș accepta o astfel de desemnare”

Orban a declarat că, dacă s-ar afla în locul lui Eugen Tomac, ar refuza nominalizarea.

„Vă spun sincer, eu nu aș accepta. Nu aș accepta o astfel de desemnare. Pentru a avea autoritate în poziția de premier, trebuie să fii liderul unui partid puternic reprezentat în Parlament. Trebuie să ai legitimitate și autoritate pentru a-ți exercita funcția de prim-ministru.”

În opinia sa, un premier susținut în principal de PSD ar deveni dependent de social-democrați.

„Practic nu face altceva decât să fie un premier-marionetă al PSD. Tomac până acum nu prea a avut legături cu PSD, iar să ajungi în poziția de a fi un surogat al președintelui PSD sau un premier-marionetă al PSD nu este deloc onorabil.”

Orban, atac la Nicușor Dan: „Scopul tău este să-l protejezi pe Grindeanu?”

Fostul premier consideră că, dacă PSD este partidul care poate construi o majoritate parlamentară, atunci liderul formațiunii ar trebui să primească mandatul de a forma Guvernul.

„Logic ar fi: cine este partidul cu cel mai mare număr de parlamentari? PSD. Cine a dat jos Guvernul și a distrus coaliția guvernamentală? PSD. Cine a arătat că este capabil să formeze o majoritate parlamentară? PSD. Păi pune-l pe președintele PSD.”

Orban a sugerat că președintele încearcă să evite o confruntare directă cu liderul social-democraților.

„Scopul tău ca președinte este să-l protejezi pe Grindeanu? Scopul tău ca președinte este să oferi o soluție viabilă la criza politică și guvernamentală pe care o traversează România astăzi.”

În paralel, surse apropiate de Sorin Grindeanu au declarat că PSD exclude varianta unui guvern format din miniștri tehnocrați și miniștri USR. Social-democrații vor analiza mai întâi programul de guvernare, iar mesajul transmis în partid este că viitorul Executiv trebuie să fie fie politic, fie tehnocrat.

Nicușor Dan este așteptat să anunțe astăzi numele premierului desemnat, iar Eugen Tomac este favorit pentru a primi mandatul de formare a noului Guvern, potrivit surselor Digi24.

Din informațiile obținute de Digi24, Eugen Tomac, în prezent consilier prezidențial onorific și europarlamentar, a discutat încă de aseară cu liderii partidelor pro-occidentale despre posibilitatea formării unei majorități parlamentare și despre pașii care ar urma după desemnare.

Editor : Ș.A.

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