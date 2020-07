Orban: Instituții publice s-au comportat ca niște filiale declarate ale PSD. Fără carantină am fi avut de 10-20 de ori mai multe cazuri

Premierul Ludovic Orban spune că România ar fi avut de 10-20 de ori mai multe cazuri de COVID-19 dacă nu ar fi existat măsura carantinării și izolării pentru românii veniți din străinătate, în perioada în care Europa de vest se confrunta cu un val de infectări. Orban a criticat CCR pentru că a declarat neconstituționale carantina și izolarea.

„Exista baza legală și înainte pentru toate măsurile pe care le-am luat. Unde am fi fost dacă nu am fi putut să luăm aceste măsuri de izolare și de carantinare instituționalizată? Noi am avut expunere uriașă în cazul cetățenilor veniți din țări cu rată mare de infectari. Fără măsura carantinei am fi avut în România cazuri de 10-20 de ori mai numeroase”, a spus Ludovic Orban în debutul ședinței de Guvern în care a fost adoptat un nou proiect de lege privind carantina și izolarea.

Premierul a adăugat Guvernul va trimite în Parlament cât mai rapid proiectul de lege și va cere vot în procedura de urgență.

„Nu știu altă țară afectată de epidemie în care unele instituții să se implice în boicotarea unor măsuri de protecție a cetățenilor implementate de Guvern. Vom încerca să convingem parlamentarii de necesitatea aprobării rapide a unei astfel de legi”, a adăugat el.

Premierul a spus că acțiunile Guvernului au fost „sabotate” pe durata pandemiei de coronavirus.

„Orice demers al guvernului și al autorităților a fost boicotat, îngreunat și aș spune în multe privințe sabotat de atitudinea unor oameni politici, de decizii care au fost luate împotriva voinței Guvernului și de atitudinea unor instituții publice care s-au comportat ca niște filiale declarate ale PSD. La fiecare lovitură dată împotriva dreptului cetățenilor români la sănătate, am avut soluții și de data asta iar venim cu soluții”, a spus Orban.