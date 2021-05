Orban, nemulțumit de ideea prezentării PNRR în Parlament. „Comisia Europeană nu poate cere ceva care nu e scris în regulament”

Ludovic Orban și-a exprimat nemulțumirea legată de întâlnirea care va avea loc joi între premierul Florin Cîțu și președintele PSD, Marcel Ciolacu, întâlnire convenită după ce oficialii de la Bruxelles au recomandat guvernului de la București să discute și cu liderul Opoziției despre PNRR. Marcel Ciolacu a cerut ca PNRR să fie prezentat în Parlament, iar președintele PNL, Ludovic Orban, susține că „Comisia Europeană nu poate cere ceva care nu e scris în regulament”.

”Așteptăm rezultatele întâlnirii de joi. Am spus că dacă ajuns la o înțelegere, că nu e vorba numai de premier, întâlnirea va fi și cu vicepremierii, din câte am înțeles. Se va discuta despre PNRR și despre ratificarea Euroatom. Ce mă interesează pe mine e ratificarea tratatului”, spune Ludovic Orban.

„Comisia Europeană nu poate cere ceva care nu e scris în regulament. Este decizia guvernului. În discuția cu Marcel Ciolacu au libertatea de a decide daă-l vor prezenta sau nu în Parlament. În ceea ce mă privește, am considerat că nu e necesară dezbaterea în Parlament”, adaugă liderul liberal.

„Am luat decizia să ne vedem, dar încă nu e pusă întâlnirea în agendă, spunea luni Florin Cîțu despre întrevederea cu Marcel Ciolacu pentru a discuta despre PNRR: „Nu m-am răzgândit”.

Marcel Ciolacu a spus, duminică seara, într-o emisiune televizată, dacă PNRR nu va fi prezentat în Parlament, Partidul Social Democrat va intra în grevă parlamentară. „Mâine, eu, sper cu prim-ministrul să lămurim principiile şi mecanismele şi pe urmă, cum am anunţat, o să trimit specialiştii din cadrul PSD, să discute cu cei care lucrează la elaborarea PNRR-ului. Sunt lucruri peste care nu putem trece”, a comentat Ciolacu la Antena 3.

”Eu, de la toţi comisarii europeni, am înţeles că, deja, la Bruxelles s-a discutat punctual în ceea ce priveşte venirea şi prezentarea PNRR în Parlament. Apelul a fost în urma cerinţelor comisarilor europeni şi a preşedintei Comisiei Europene. A rămas că ne vom vedea să stăm de vorbă vizavi de PNRR. Eu, cu domnul Cîţu, stabilesc principiile şi este exclus să nu vină în Parlament cu PNRR-ul. Am anunţat foarte clar, dacă se merge cu PNRR direct la Bruxelles, fără să fie prezentat şi fără să avem o discuţie serioasă pe principii şi pe mecanismele de acces la aceste fonduri, PSD va intra în grevă parlamentară. Discuţia avută la Bruxelles a fost foarte clară, una este prezentarea alta este să discutăm PNRR pe puncte, să vedem care sunt reformele. PSD are propuneri și în ceea ce priveşte administraţia şi programul naţional de infrastructură a gazelor”, a spus Ciolacu.

În cele din urmă întâlnirea care trebuia să aibă loc luni nu s-a mai concretizat, dar premierul Cîțu a anunțat că îl va primi joi la Guvern pe președintele PSD. Cîțu, spre deosebire de șeful său de partid, este dispus să prezinte PNRR în parlament.

„Comisia Europeană spune că este problema Guvernului. Până la urmă, este un program construit de guvern, care are în spate o coaliție, dar este un program de care beneficiază toți românii și trebuie să aibă o prezentare amplă. Programul este asumat deja. PNRR este asumat de guvern, am mers la Comisia Europeană, discutăm, îl prezentăm, va fi înaintat de guvern, dar pentru că este un program de care vor beneficia toți românii, este probabil să avem o prezentare și în Parlamentul României. Nu exclud”, a spus Cîțu, la Digi24.

Editor : A.V.D