Orban: „Nu intenţionez să mă duc director la SRI”. Ce spune noul consilier prezidențial despre reîntoarcerea în PNL

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat, joi, că nu intenţionează să fie director al SRI. Totuși, el nu a exclus posibilitatea să se reîntoarcă în PNL, partid în care a fost 30 de ani și din care a plecat în noiembrie 2021.

„Nu intenţionez să mă duc director la SRI”, a declarat Ludovic Orban, joi Europa FM, după ce în spațiul public numele să era vehiculat ca variantă pentru șefia Serviciului Român de Informații, scrie News.ro.

„Sunt consilier prezidenţial pe politica internă. Eu am fost implicat, nu sunt un om foarte vanitos, foarte orgolios, şi pe mine nu funcţiile m-au aranjat, iar de fiecare dată când am avut o funcţie publică, de orice nivel, am încercat să o exercit în cele mai bune condiţii”, a adăugat el.

Liderul Forța Dreptei a reamintit că a fost direct implicat în campania lui Nicușor Dan, explicând motivul pentru care a acceptat să fie consilierul prezidențial al acestuia.

„Pe de altă parte, eu am fost implicat direct în campania preşedintelui Nicuşor Dan şi, într-un fel, am răspunderea faţă de oamenii cu care am comunicat în campanie şi pe care i-am convins să voteze cu Nicuşor Dan, ca mandatul lui Nicuşor Dan să fie un mandat care să aducă beneficii României, să fie un mandat care să se desfăşoare pe coordonatele angajamentelor din campania electorală. Am şi eu răspunderea mea”, a arătat Orban, precizând că, dacă preşedintele i-a solicitat să fie parte din această echipă, pentru el a contat.

Orban a mai spus că are încredere „în preşedintele României” și îl consideră „un om serios, un om bineintenţionat, un om inteligent, un om responsabil, un om neconflictual, un om echilibrat, care judecă şi poate să ia decizii benefice pentru România”.

Orban: Mi-am petrecut jumătate din viață în PNL

Întrebat dacă s-ar putea întoarce într-o zi în PNL, Ludovic Orban a răspuns că nu exclude exclud posibilitatea.

„Nu exclud posibilitatea. Eu sunt liberal, sunt un om care am o gândire liberală şi care mi-am petrecut jumătate din viaţă în Partidul Naţional Liberal. Nu exclud această variantă”, a explicat el.

Pe de altă parte, Orban a subliniat că, în momentul de faţă, se află în echipa preşedintelui României şi principalul său obiectiv este „să participe la decizii şi acţiuni corecte, benefice, care să asigure o stabilitate politică guvernamentală şi politici de dezvoltare economică, de creştere economică şi mai ales politici care să garanteze democraţia, exercitarea drepturilor şi libertăţilor individuale şi asigurarea de servicii de calitate pentru cetăţeni”.

Acesta a adăugat că partidul Forţa Dreptei există în continuare.

„Este un partid serios, chiar dacă nu am trecut pragul, oamenii care m-au urmat sunt şi liberali, oameni de caracter, oameni care au venit cu mine în desert, mergând pe drumul corect, nefiind siguri că vom ajunge la liman. Ei sunt oameni valoroşi, care oricând pot să facă politică şi să ocupe funcţii importante, pe care să le gireze cu profesionalism şi corectitudine”, a conchis Orban.

Pe 23 noiembrie 2021 Ludovic Orban a demisionat din PNL după ce liberalii au decis să intre la guvernare cu PSD.

„Sunt în situația extrem de grea de a lua decizia de a intră cu toată forța în opoziție față de acest proiect nociv din România. (...) Azi, PNL și-a negat întreaga istorie. Conducerea a dus partidul într-o fundătură din care nu mai are nicio ieșire. De azi, pentru mine, PNL a murit. E adevărat, în pat cu PSD. Cine își imaginează că va putea să se reabiliteze în ochii oamenilor e un mare naiv”, a spus la acea vreme Orban.

Editor : Ana Petrescu