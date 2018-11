Orban: PSD să se delimiteze ferm de declaraţiile lui Ilan Laufer și să-l excludă din partid

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, solicită PSD să se delimiteze de declaraţiile lui Ilan Laufer la adresa preşedintelui Klaus Iohannis şi să-l excludă din partid.





„Somăm public PSD să se delimiteze ferm de declaraţiile lui Ilan Laufer şi să respingă categoric acuzaţiile acestuia la adresa preşedintelui României, Klaus Iohannis. (...) Somăm Partidul Social Democrat să abandoneze această retorică a urii etnice şi xenofobe şi să îl excludă pe Ilan Laufer din rândul membrilor săi", susţine Ludovic Orban într-o declaraţie de presă transmisă miercuri.



El afirmă că „acuzaţiile stupefiante” ale lui Ilan Laufer la adresa preşedintelui Iohannis „sunt de o gravitate fără precedent şi trebuie sancţionate public imediat”.



„Folosirea în discursul public a termenilor de antisemitism şi nazism în contextul refuzului de numire a unei persoane nepotrivite într-o funcţie de demnitate publică reprezintă o profanare a memoriei victimelor Holocaustului şi o ofensă nepermisă la adresa comunităţii etnice germane. Astfel de afirmaţii, susţinute de la tribuna oficială a partidului de guvernământ - PSD, afectează grav imaginea României în plan internaţional şi riscă să deterioreze relaţiile cu partenerii strategici din Uniunea Europeană, NATO şi Statele Unite ale Americii”, spune Orban.



Preşedintele PNL subliniază că refuzul numirii lui Ilan Laufer în funcţia de ministru al Dezvoltării Regionale nu are nicio legătură cu originile sale etnice, ci doar cu slaba pregătire profesională a acestuia şi incompetenţa dovedită în ocuparea unei funcţii în Guvernul României. El precizează că PSD „l-a eliminat din Guvern” pe Ilan Laufer în momentul în care a fost schimbat Cabinetul Tudose şi tot PSD a renunţat, marţi, la susţinerea sa.



„Manechinul Ilan Laufer nu are nicio legătură cu funcţia propusă şi nu poate ocupa un portofoliu atât de important pentru dezvoltarea României precum Ministerul Dezvoltării Regionale şi al Administraţiei Publice, întrucât nu are pregătirea, experienţa şi calităţile manageriale necesare pentru această poziţie. Afirmaţiile iresponsabile ale lui Ilan Laufer sunt cu atât mai grave pentru PSD deoarece nu sunt singulare. Alţi membri ai partidului, precum Darius Vâlcov sau Liviu Pop, au proferat insulte similare, iar cazul lor a ajuns în dezbaterea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei unde a fost propusă o rezoluţie faţă de atacurile împotriva minorităţii germane”, arată Ludovic Orban.

Ilan Laufer, a cărui numire în funcția de ministrul al Dezvoltării a fost respinsă de președinte, a adus marți seara acuzații grave la adresa lui Klaus Iohannis.

„Refuzul președintelui Iohannis în ceea ce mă privește este un nou act de antisemitism și vreau să atrag atenția asupra fenomenului neîncetat de antisemitism pe care l-a demonstrat, în ultimul an, președintele Klaus Iohannis. Așa cum se știe, domnul Iohannis a avut mai multe ieșiri împotriva evreilor și declarații antisemite, a refuzat și a blocat numirea unui ambasador în Israel, dorind, pe această cale, să saboteze relația dintre România și Israel. Vă pot spune că a contribuit inclusiv la sabotarea ședinței de guvern comune care trebuia să aibă loc între guvernul israelian și guvernul român. (...) În istoria României, Ceauşescu a vândut evrei. Astăzi am certitudinea că şi preşedintele Iohannis a vândut un evreu român. Nu ştiu cui şi nu ştiu pe câţi bani”, a declarat Laufer.

Preşedintele Klaus Iohannis a condamnat ferm, miercuri, folosirea unor teme deosebit de sensibile în scop politic, subliniind că referinţele la antisemitism şi nazism în disputa politică sunt iresponsabile şi denotă grave carenţe de educaţie, cultură, diplomaţie şi istorie.



Şeful statului consideră că Ilan Laufer, „însuşindu-şi cu bună ştiinţă un text cu acuzaţii ridicole, lipsite de orice fundament real, a picat testul maturităţii, preferând să joace rolul de portavoce a propagandei toxice pesediste”.

