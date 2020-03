Orban: Rămân în autoizolare două săptămâni într-o clădire oficială. Îmi exercit toate atribuțiile de premier

Premierul Ludovic Orban a anunțat că rămâne în izolare pentru o perioadă de 14 zile, după ce a avut contact cu senatorul Vergil Chițac, chiar dacă testul pentru coronavirus a ieșit negativ.

„Am fost contact al unei persoane care a fost diagnosticată pozitiv, domnul Chițac. Chiar dacă mi-am făcut analizele și testul e negativ, adică sunt sănătos, am obligația de a sta în izolare o perioadă de 14 zile”. a declarat Orban.

Premierul a precizat că stă într-o vilă de protocol, administrată de RAAPPS, pentru că de acolo își poate exercita toate atribuțiile de premier.

„Am decis să stau în stare de izolare într-o clădire oficială adminstrată de RAAPPS, deși puteam să mă izolez acasă alături de familie. Am ales să mă izolez aici pentru că această reședință îmi permite să îmi exercit toate atribuțiile de premier. În această locație am toate cele necesare pentru a-mi exercita toate atribuțiile pe care le am în calitate de premier”, a spus Orban.

Editor: Robert Kiss