Orban, replică pentru Cîțu după ce a zis că a convins „o Românie” să fie premier: Candidatul PNL în campania electorală am fost eu

Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri, în cadrul unei vizite în filiala PNL Brăila, el a fost candidatul partidului la funcția de premier în campania electorală de anul trecut, preferința pentru Florin Cîțu fiind „manifestată” de cei din USR PLUS. Replica lui Orban vine după ce contracadidatul său la congresul din septembrie a declarat că a convins „o Românie” să fie premier.

„Cred că am convins o Românie să fiu prim-ministru și să fiu susținut de coaliție, cred că este mai simplu să conving niște colegi să mă susțină la președinția PNL”, a declarat, joi, la Alba Iulia, premierul Florin Cîțu.

Întrebat despre declarația făcută de premier, Ludovic Orban a ținut să precizeze că el a fost candidatul partidului pentru funcția de premier în campania electorală de anul trecut.

„Candidatul oficial la funcția de prim-ministrul al PNL în campania electorală am fost eu. La negocieri, după prima formă a mandatului cea cu Florin Cîțu premier și eu președinte al Camerei Deputaților, am flexibilizat mandatul după un blocaj de 7 zile cu a doua variantă Orban premier și Florin Cîțu președintele Senatului și asta a deblocat negocierile. Dar până la urmă, preferința între mine și Florin Cîțu pentru funcția de premier a fost manifestată de partenerii de coaliție de la USR PLUS. Iar până una alta, negocierile au fost conduse de mine”, a declarat Ludovic Orbam

Orban a spus că unii dintre cei care acum îl susține pe Florin Cîțu la șefia PNL au primit funcții ca urmare a negocierilor purtate de el.

„Unii dintre cei care îl susțin pe Cîțu și chiar domnul Cîțu sunt în funcțiile pe care le au ca urmare a negocierilor care au fost conduse de mine ca președinte al Partidului Național Liberal”, a mai spus Orban.

La congresul PNL, care va avea loc pe 25 septembrie, și-au anunțat candidatura pentru președinția formațiunii Ludovic Orban și Florin Cîțu.

În ultima perioadă cei doi au mers în mai multe vizite în organizațiile din teritoriu. Ludovic Orban a participat, vineri, la o întâlnire cu membrii PNL din organizația Brăila, în timp ce Florin Cîțu s-a aflat, joi, la discuții cu liberalii din Alba.

