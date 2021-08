Orban se compară cu Cîțu în vederea congresului PNL: Cine are lidershipul, charisma, empatia, capacitatea de comunicare pe limba omului

Comunicarea este fundamentală în politică, iar dacă nu ştii să comunici este foarte greu să faci ceva, "inclusiv dacă vorbim de performanţă guvernamentală", a declarat Ludovic Orban, președintele PNL, duminică, la şedinţa Colegiului Director Judeţean PNL Ilfov. Orban a enumerat calitățile necesare unui lider și i-a invitat pe liberali să facă o comparație între el și Florin Cîțu.

"A comunica este fundamental în politică, dacă nu ştii să comunici este foarte greu să faci ceva, inclusiv dacă vorbim de performanţă guvernamentală. Puteţi compara şi aveţi aparatul necesar cei mai mulţi dintre dumneavoastră să vă daţi seama care guvern a fost mai performant. Cântăriţi cu mare atenţie, pentru că alegerea care se va face pe 25 septembrie este o alegere şi de valori, principii, convingeri, doctrină", a declatat Ludovic Orban la prezentarea moţiunii de candidatură la preşedinţia PNL, potrivit Agerpres.

El le-a cerut participanţilor la şedinţă să analizeze la ce exigenţe trebuie să facă faţă cel pe care îl vor alege, "cine creşte şi cine scade încrederea în PNL dintre candidaţi".

"Analizaţi la ce exigenţe trebuie să facă faţă cel pe care îl veţi alege. Cine creşte încrederea în PNL dintre candidaţi şi cine scade încrederea în PNL dintre candidaţi. Cine are, într-adevăr, tot bagajul de cunoştinţe, cine are experienţa să poată să conducă, cine are lidership-ul, charisma, empatia, capacitatea de comunicare pe limba omului", a mai afirmat Orban.

