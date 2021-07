Orban și Cîțu se întrec în lungimea guvernării PNL: „Îmi doresc nu 8 ani, ci cel puțin 12 ani”

Liberalii se află în pline alegeri pentru funcțiile de șefi în organizațiile județene, dar și în campanie electorală pentru funcția de lider al PNL. Astfel că Ludovic Orban și Florin Cîțu, transmit noi mesaje în fiecare zi. Iar astăzi a venit rândul lui Orban să se refere la lungimea guvernării PNL. Dacă Florin Cîțu a spus că vrea ca partidul să stea cel puțin opt ani la guvernare, șeful Camerei Deputaților a scris pe Facebook că își dorește „nu o guvernare de 8 ani, ci una de cel puțin 12 ani”.

Ludovic Orban: „Îmi doresc nu o guvernare de 8 ani, ci una de cel puțin 12 ani”

„Îmi doresc nu o guvernare de 8 ani, ci una de cel puțin 12 ani, cât a fost marea guvernare liberală, între 1876 și 1888, marea guvernare liberală sub conducerea lui Ion C. Brătianu. Le-am transmis membrilor PNL Dolj, astăzi, că am fost mereu aproape de ei, cu fapte și nu cu vorbe. Toți primarii știu că într-un an și o lună, cât a durat mandatul meu, în pandemie și în criză economică gravă, am găsit împreună cu ministrul Finanțelor și cu ministrul Dezvoltării resurse să echilibrăm bugetele locale, de trei ori și ultima oară sub conducerea domnului prim-ministru interimar, Nicolae Ciucă”. A scris Orban pe Facebook.

„Toți liberalii trebuie să știe că pot să aibă încredere în mine, președintele Partidului Național Liberal, pentru că eu îi cunosc, le sunt alături și știu care este direcția în care trebuie să meargă Partidul Național Liberal. Știu ce trebuie făcut în Partidul Național Liberal, sunt un partener, un coleg și un om care are capacitatea, așa cum am realizat în cei 4 ani, să ducă Partidul Național Liberal spre victorie”, a mai scris liderul PNL.

Florin Cîțu: Vreau să devenim cel mai mare partid din România. Trebuie să vrem cel puţin 8 ani de zile la guvernare!

Cîţu a arătat că ţinta PNL este ca, după 25 septembrie, să fie cel mai mare partid din România, să câştige toate tururile de alegeri din 2024 şi să stea cel puţin 8 ani la guvernare.

„Şi asta vreau de la PNL după 25 septembrie. Vreau să devenim cel mai mare partid politic din România, să câştigăm toate tururile de alegeri din 2024, (...) locale, parlamentare, prezidenţiale şi europarlamentare. Deci tot. Dar nu asta trebuie să fie ţinta, trebuie să vrem mai mult. Trebuie să vrem cel puţin 8 ani de zile la guvernare!”, a mai spus premierul.

