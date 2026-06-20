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Exclusiv Orban susține că va fi „o victorie categorică a lui Bolojan” în Congresul PNL. Ce spune despre decizia lui Ciucu de a nu candida

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Ludovic Orban.
Ludovic Orban. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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La Congresul PNL de duminică se va produce „o victorie categorică” a lui Ilie Bolojan, a declarat, sâmbătă, la Digi24, fostul premier și consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, Ludovic Orban. Acesta a calificat decizia primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, de a nu candida pentru funcția de prim-vicepreședinte al partidului drept „un gest de mare onoare”.

Întrebat despre Congresul PNL organizat duminică și ce crede că se va întâmpla în cadrul acestuia, Orban a declarat: „O victorie categorică a lui Ilie Bolojan, a echipei sale și a liniei strategice pe care o propune. Asta se va întâmpla”. 

Acesta a spus, întrebat și ce se poate întâmpla cu liberalii puciști, că „ei s-au situat în afara partidului”.

„Acesta este adevărul prin tot ceea ce au făcut. (...) Statutul e practic constituția, regulile după care funcționează un partid democratic și care sunt depuse la Tribunalul Municipiului București după fiecare congres în care se adoptă statutul.

Deci, în baza asta funcționează partidele politice. Deci, în baza statutului este clar că cine încalcă hotărârile forurilor statutare ale partidului, (...) se plasează în afara partidului”, a explicat el. 

Orban a mai afirmat că aceștia „n-au unde să se ducă, n-o să-i ia nimeni, iar ei să aibă capacitatea să formeze o structură politică este egală cu zero sau spre minus, mai ales după modul în care s-au comportat în toată această perioadă”.

Fostul premier a vorbit și despre primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, și despre anunțul de retragere a candidaturii de prim-vicepreședinte al PNL.

„Este un gest de mare onoare. Un gest de adevărat om politic”, a spus el despre anunțul retragerii. 

„Eu sunt convins că Ciprian Ciucu este nevinovat, sunt convins că va fi achitat și sunt convins că trece prin acest impas, va reveni în forță în linia politică a partidului, pe poziții dintre cele mai importante și cu o apreciere suplimentară din partea oamenilor”, a mai afirmat Orban. 

Citește și: EXCLUSIV Ludovic Orban: E evidentă o schimbare de atitudine din partea lui Nicușor Dan. Guvernul Veștea depinde de 25 de voturi de la AUR

Editor : C.S.

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