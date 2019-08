Orban: Tăriceanu a încercat să își arate mușchii, dar până la urmă rămâne în guvernarea impotentă

Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, miercuri, că deși Călin Popescu Tăriceanu a încercat să își arate „bărbăția și mușchii” în privința negocierilor cu PSD legat de alegerile prezidențiale, până la urmă liderul ALDE rămâne tot „într-o guvernare impotentă”.

„Am urmărit destul de detașat această telenovelă de august cu retragerea lui Tăriceanu de la guvernare. De fapt a fost un ménage à trois, că a intrat și Ponta care a vrut să facă alianță cu ALDE, după aceea a zis că face alianță dacă ALDE iese de la guvernare. A fost așa o animație, dar mi s-a părut o mișcare browniană. (...) Probabil a fost și un puseu de bărbăție a lui Tăriceanu apropo de alegerile prezidențiale. A încercat să își arate mușchii, dar până la urmă rămâne într-o guvernare impotentă”, a declarat Ludovic Orban, la Realitatea TV, întrebat cum vede scandalul PSD-ALDE în privința guvernării.

Liderul PNL a afirmat că ALDE încearcă, de fapt, o alianță cu PSD, astfel încât să fie asigurată că intră în Parlament, indiferent de rezultatele obținute la viitoarele alegeri parlamentare.

„În ceea ce privește estimările pe care le-am făcut, acestea au fost că ALDE nu are cum să plece de la guvernare, ci, din informațiile pe care le avem sunt foarte neliniștiți că s-au clasat sub prag la alegerile europarlamentare și de faptul că există un risc major dacă rămân în această formulă de guvernare să nu intre în Parlament la alegerile din 2020 și încearcă cumva să forțeze o alianță politică cu PSD care să le asigure intrarea în Parlament, chiar dacă ei coboară sub pragul electoral”, a adăugat Orban, potrivit Mediafax.

Viorica Dăncilă și Călin Popescu Tăriceanu au avut, miercuri seară, o ședință a coaliției, în care au stabilit respingerea proiectului de lege privind amnistia și grațierea în Parlament. Cele două partide nu au ajuns încă la un consens privind restructurarea Guvernului, potrivit unui comunicat de presă transmis de ALDE.

Astfel, săptămâna viitoare discuțiile urmează să fie reluate.

De asemenea, ALDE a transmis că în luna septembrie va stabili opțiunile pe care partidul le are în privința guvernării.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat zilele trecute, într-un interviu acordat Mediafax, că Guvernul funcționează din inerție și nu vrea să facă parte dintr-un Executiv „impotent”. Liderul ALDE a avut, totodată, discuții cu Pro România pentru a forma o alianță.

ALDE a solicitat PSD să vină cu un nou program de guvernare și cu o restructurare parlamentară, dar acest lucru a fost respins de Viorica Dăncilă, care a anunțat că va merge pe varianta unei remanieri.

Viorica Dăncilă a mai cerut ALDE să își asume responsabilitatea guvernării și să înțeleagă că un partid nu poate să fie și la putere și în Opoziție.

De asemenea, liderul PSD a afirmat că dacă nu va găsi consens cu ALDE, va căuta sprijin în alte formațiuni politice, inclusiv în UDMR.

