Orban vorbește de epurarea susținătorilor săi și îl atacă din nou pe Cîțu pe tema prețurilor. Ce pâine mănâncă președintele PNL

Ludovic Orban acuză "epurări" în rândul liberalilor care îl susţin la preşedinţia partidului, în cadrul alegerilor din 25 septembrie. El a dat exemple de oameni suspendați din partid și a lansat un nou atac la adresa lui Florin Cîțu, spunând că un premier trebuie să se informeze periodic asupra preţurilor unor produse de bază. Președintele PNL a dezvăluit și cât costă pâinea pe care o mănâncă el.

"Managementul ăsta, că îi rad pe ăia care sunt împotriva mea, nu este specific unui partid democratic şi nu are nicio legătură cu PNL. Din păcate, foarte mulţi oameni îmi spun, din baza PNL, că în această campanie se proferează astfel de ameninţări, că pe tine te rad, tu n-o să mai fii preşedinte, tu nu o să mai ocupi funcţie. De altfel, au şi trecut la aplicarea unor astfel de pedepse pentru delictul de opinie, pe care eu personal nu pot să le accept. Au fost daţi afară o mulţime dintre susţinătorii mei din funcţii publice", a declarat Ludovic Orban luni, la B1 TV, potrivit Agerpres.

Liderul PNL a dat ca exemplu 17 colegi de la Timişoara care au fost suspendaţi din partid, dar şi inspectorii şcolari generali din Brăila, Bucureşti şi Argeş.

"Mulţi oameni care au fost daţi afară din orice poziţie publică pentru faptul că erau susţinătorii mei. Aşa ceva nu e corect, nu e normal. Colegi de-ai mei care consideră că nu se află în PNL, ci îşi imaginează că se află în Partidul Comunist, în care se fac epurări, se înşală amarnic. Noi suntem Partidul Naţional Liberal", a adăugat Ludovic Orban.

Preşedintele PNL a precizat că actuala campanie din partid se desfăşoară într-un context extrem de ciudat, dar că el este convins că un vot secret, liber exprimat de delegaţii la acest congres va fi cu siguranţă în favoarea sa.

"Am luat partidul pe un dezastru electoral"

Liderul liberalilor a mai afirmat că la congresul PNL din 25 septembrie nu se alege o "echipă câştigătoare", ci preşedintele partidului, într-o competiţie la care participă actualul preşedinte şi premierul Florin Cîţu.

"Eu am avut modestia să nu pun echipa câştigătoare, deşi ca preşedinte al PNL am condus echipa PNL la victorie, la câştig. Numai cine are ochelari de cal şi nu vrea să vadă lucrul respectiv nu vede evidenţa. Evidenţa este foarte clară. Am luat partidul pe un dezastru electoral în alegerile parlamentare din 2016, în care partidul a luat 20%, iar PSD-ul a luat 46,5%, având o reprezentare de aproape 48% în Parlamentul României. Partid lipsit de încredere, demoralizat, destul de fracţionat, cu foarte multe, să spun, probleme adunate în sine şi printr-un efort enorm pe care l-am depus, alături de colegii mei, totuşi am redat încrederea în victorie şi am obţinut succese electorale la care nimeni nu se aştepta", a mai declarat Ludovic Orban.

El a adăugat că, în acest context, trebuie analizate cele două persoane care candidează.

"Candidatura mea este la dispoziţia PNL. Oricine gândeşte raţional ştie că pe 25 septembrie nu se alege nicio echipă câştigătoare. Pe 25 septembrie se alege preşedintele PNL, la congres. Este o competiţie între mine şi Florin Cîţu. Deci trebuie analizată candidatura mea, cine sunt eu, ce am făcut pentru PNL, ce sunt capabil să fac pentru PNL, în ce măsură răspund exigenţelor care sunt fundamentale pentru a asigura un leadership corect şi plin de succes al PNL şi în ce măsură contracandidatul meu este comparabil cu mine în această competiţie", a subliniat Orban.

Liderul PNL a precizat că este o competiţie cu o miză foarte mare, un joc în care câştigătorul "ia tot".

Orban: Un premier trebuie să urmărească prețurile cu mare atenţie

Ludovic Orban nu a ratat ocazia să-l atace din no pe Florin Cîțu pe tema prețurilor. Întrebat dacă ştie care e preţul unei pâini, Ludovic Orban a precizat că el consumă pâine feliată, care costă circa 6 lei, dar că există o tendinţă de creştere a preţului pâinii.

"Cred că un premier, şi aici sunt convins că domnul Cîţu chiar a înţeles, trebuie să se informeze periodic, chiar săptămânal, asupra preţului, nu numai la pâine, ci şi asupra unor preţuri - preţul la motorină sau la benzină, preţul kilowatt-ului la energie electrică, pentru că ele se regăsesc, cum să spun, în ceea ce afectează viaţa de zi a oamenilor, puterea de cumpărare a oamenilor. Trebuie să le urmărească cu mare atenţie, pentru că creşterea puterii de cumpărare, creşterea calităţii vieţii, creşterea serviciilor trebuie să fie preocuparea permanentă a unei guvernări", a afirmat liderul PNL.

Răspunsul preşedintelui PNL vine în contextul în care, întrebat recent dacă ştie cât costă o franzelă, premierul Florin Cîţu a răspuns că el nu mănâncă pâine.

