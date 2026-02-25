Live TV

Tăierile din administrație și măsurile de relansare intră în vigoare. Ilie Bolojan a trimis cele două ordonanțe la Monitorul Oficial

INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_00_INQUAM_Photos_George_Calin
Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria Foto: Inquam Photos / George Călin

Înainte să plece la Bruxelles pentru întâlnirea cu oficialii europeni, premierul Ilie Bolojan anunță că a trimis cele două ordonanțe adoptate marți, privind reforma administrației și măsurile de relansare economică, pentru publicare în Monitorul Oficial.

„Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanţe adoptate în şedinţa de Guvern de ieri seară: reforma administraţiei publice şi cea privind relansarea economică.

Prin prima ordonanţă vom reduce risipa în administraţie, vom avea o administraţie mai eficientă, mutăm deciziile mai aproape de oameni”, a transmis premierul.

Șeful Executivului mai spune că măsurile de relansare economică din a doua ordonanţă „cresc producţia internă, susţin exportul şi investiţiile strategice şi relansează creşterea economică”.

Guvernul a doptat, marți, cele două pachete care vin cu tăieri din administrația locală și centrală, dar și cu măsuri de relansare economică. Aproximativ 13.000 de funcționari ar urma să fie dați afară din primării și aproximativ 6.000 de consilieri din cabinetele demnitarilor. 

Citește și: Cum arată reforma adoptată de Guvern: Se desfiinţează 6.409 posturi în administraţia centrală. Ce se întâmplă în administraţia locală

Unii primari ar putea fenta reducerile de posturi, iar „rețeta” a fost dezvăluită chiar de unul dintre edili. Ionuț Pucheanu, primarul din Galați, a explicat la Digi24 că administrațiile locale pot să își creeze o societate comercială în subordinea Consiliului Local, iar astfel, în loc să dea oamenii afară, doar îi mută dintr-o parte în alta.

