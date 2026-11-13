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„Ori minte Nicușor Dan, ori mint eu”. George Simion lansează un nou atac la adresa președintelui: „Afirmații scandaloase”

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George Simion.
George Simion. Inquam Photos / Octav Ganea
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George Simion lansează un nou atac la adresa șefului statului, la o zi după ce Nicușor Dan a declarat că șeful AUR „spune tâmpenii”. Simion consideră că afirmațiile lui Dan sunt „scandaloase” și că președintele „și-a depășit mandatul de mediator”.

„Considerăm afirmațiile sale ca fiind scandaloase. Considerăm că a depășit orice limită și poziția noastră este că Nicușor Dan minte. Continuu, într-una, repetat, de foarte, foarte multe ori: Nicușor Dan minte. Ceea ce am spus noi că s-a întâmplat anul acesta cu privire la implicarea lui Nicușor Dan în evenimentele sociopolitice... o să fac o cronologie.

Nicușor Dan a vrut ca Ilie Bolojan să nu mai fie premierul României, s-a implicat direct în demiterea lui Ilie Bolojan, s-a implicat direct în dorința de instalare a lui Veștea ca premier, pe tot parcursul acelor încercări penibile. A pus la cale apoi desemnarea lui Siegfried Mureșan, știind că n-o să treacă, pentru ca ulterior să-l propună pe Luca Niculescu, știind că-l va propune pe Luca Niculescu dinainte de a face propunerea Siegfried Mureșan. S-a implicat total, a implicat toate instituțiile statului, nimeni nu are curaj să vorbească despre asta. Nicușor Dan, repet, a dat ordin ca să nu existe o manifestație mare, amplă de susținere a lui Călin Georgescu”, a spus Simion într-o conferință de presă.

„Și, ca să lămuresc opinia publică, simpatizanți sau adversari politici, vreau să spun un lucru clar și sper să ajungă acest mesaj la populație: ori minte Nicușor Dan, ori mint eu cu privire la toată această cronologie și ce s-a întâmplat anul acesta. A treia posibilitate nu există. Cer românilor să gândească cu minte, să aprecieze ei, având în vedere tot ce s-a întâmplat, dând lucrurile înapoi: cine minte, ori eu, ori Nicușor Dan?

Și-a depășit mandatul de mediator. Încercările lui penibile de a vorbi frumos despre votanții noștri, dar totodată de a-i jigni prin acțiuni repetate, arată că are un comportament divergent. Toată lumea știe, dar poate dacă adevărul este rostit din gura mea, nu este crezut. Nu mă voi opri din a spune ceea ce vedem noi ca fiind adevărat. Împăratul este gol. Sperăm ca lumea să deschidă ochii și să vadă acest lucru”, a continuat el.

Într-o conferință de presă la Dublin, Dan a fost întrebat despre acuzația făcută de George Simion miercuri la Digi 24, că ar fi dat ordin pentru ca protestul AUR de sâmbătă să fie interzis.

„Nu vreau să comentez decât cu o întrebare generală. Adică: «Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă?» Adică spui o prostie, mai spui o prostie, spui 100 de prostii, adică, la un moment dat, eu cred că lumea, pur și simplu, nu ar trebui să mai ia în seamă ce spune cineva care s-a dovedit că de 100 de ori a spus tâmpenii. Ăsta e comentariul meu”, a spus Dan.

Editor : M.B.

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