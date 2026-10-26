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Exclusiv Orice majorare a impozitelor și taxelor în 2027 este „o decizie sinucigașă”. Liderul UDMR: Pentru mine a fost experiența cea mai crudă

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oameni la ghiseul de taxe si impozite
Foto: Captură Digi24
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Kelemen Hunor a calificat drept o „decizie sinucigașă” orice majorare a impozitelor și taxelor în anul 2027, adăugând că UDMR nu va susține o astfel de măsură. Aflat în platoul Digi24, președintele UDMR a mai declarat că administrația nu este gata pentru impozitarea proprietăților la valoarea de piață.

„Trebuie să spună cei care guvernează. Eu cred că orice majorare pentru 2027 a impozitelor și a taxelor este o decizie sinucigașă. Societatea, economia și cetățenii nu mai suportă, nu au de unde. Deci eu cred că orice majorare ar fi o greșeală de neiertat pentru cei care guvernează. Noi nu vom susține, nu am susține creșterea taxelor, impozitelor în 2027 în niciun fel”, a afirmat Kelemen Hunor, întrebat dacă românii ar trebui să se așteptat la o majorare a impozitelor anul viitor.

Totodată, acesta a susținut că impozitele locale au fost majorate anul trecut „mult peste așteptările oamenilor și mult peste suportabilitatea societății”.

„Anul trecut și la începutul acestui an, cel puțin în ultimii ani, pentru mine a fost experiența cea mai crudă, cea mai brutală ce s-a întâmplat cu taxele locale, nemaivorbind că am fost păcălit undeva prin noiembrie.

(..) Când l-am întrebat pe domnul secretar de stat, în ședința coaliției: Aveți simulările făcute? Da. Cu cât vor crește taxele și impozitele locale? Și a zis: maxim 70% și atunci am spus: Ok. Nu am cerut să văd și eu simulările, am avut încredere în ei și ne-am trezit cu 120, cu 200, cu 300% creștere. De aceea, spun că a fost pentru mine o experiență crudă și a trebuit să revenim în februarie să mai echilibrăm un pic. Din punctul meu de vedere, nu trebuie crescute în 2027 taxele locale. Impozitele locale au fost crescute anul trecut, mult, mult, mult peste așteptările oamenilor și mult peste suportabilitatea societății”.

Liderul UDMR consideră că administrația nu este pregătită pentru impozitarea proprietăților la valoarea de piață.

„Ceea ce se vorbește despre prețul de piață, iarăși e o chestie trasă un pic de păr. Astăzi, e greu de stabilit și există preț de piață pentru același apartament sau pentru aceeași proprietate, în funcție de în ce zonă este sau în ce localitate este, în ce județ este, total diferită. Deci nu poți să mergi, e greu să mergi. Nici pe grila notarială nu se poate merge. Nu este administrația pregătită pentru așa ceva și nici nu trebuie crescute anul viitor. E adevărat, anul trecut, veniturile la autoritățile locale au mai crescut după creșterea taxelor și, ok, banii sunt folosiți pentru autoritățile locale, pentru comunitățile locale, dar asta este creșterea ce s-a putut suporta. Nu se mai poate. Eu aici sunt de acord cu Alex Nazare și cu cei care spun că nu, nu trebuie și ar fi o iarăși o greșeală”.

În aceeași ordine de idei, Kelemen Hunor apreciază că acum statul trebuie să mai reducă din cheltuieli și trebuie să prioritizeze investițiile.

„Vor lipsi din buget, la venituri, intrările de la Uniunea Europeană, din PNRR, fiindcă s-a închis PNRR-ul. Asta înseamnă că vor fi cu câteva zeci de miliarde mai puțin pentru investiții. Tu trebuie să prioritizezi investițiile în așa fel încât să nu oprești, să nu încetinești economia, că vrei, nu vrei, investițiile publice înseamnă economie, înseamnă construcții, în primul rând, dar, în același timp, să rămâi în ținta de deficit. Nu va fi simplu, nu va fi ușor, dar eu cred că se poate face, doar trebuie și un dialog cu ăștia care susțin sau nu susțin în Parlament”.

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Editor : A.M.G.

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