Video OUG privind SAFE, adoptată înainte de demiterea Guvernului Bolojan, a fost aprobată în Senat. Măsurile eliminate de parlamentari

Exercițiu NATO de combatere a dronelor în Poligonul Capu Midia, 24 aprilie 2026.
Foto: Inquam Photos/ George Călin
PSD şi PNL - acuzaţii reciproce de interese de grup 

Senatul a adoptat, marţi, două ordonanţe de urgenţă privind programul SAFE de înzestrare a Armatei. Una dintre ele este actul normativ care a stârnit controverse și critici din partea PSD, fiind adoptat la limită, înainte ca Guvernul să fie demis. Aceasta a fost atacată la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului și de liderul PSD Sorin Grindeanu. Dincolo de aspectele procedurale, proiectul a fost contestat pentru că pe lângă reglementările pentru SAFE, a conținut și multe alte prevederi promovate înaintea demiterii. Senatorii au eliminat modificările respective. Este vorba de norme legate de industria vinului, reguli noi pentru proiectele de gaze sau schimbări privind rambursarea TVA. În forma actuală, documentul păstrează doar reglementările privind finanțarea strategică a armatei.

În acest sens, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 38/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative au fost eliminate, la propunerea PSD, 12 articole. Senatul este primul for sesizat în acest caz, iar Camera Deputaţilor - decizională. Votul a fost de 71 „pentru”, unul „contra” şi 30 de abţineri, potrivit Agerpres. 

În legătură cu această ordonanţă de urgenţă, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a sesizat Curtea Constituţională cu un conflict constituţional între Parlament şi Guvern. 

PSD a criticat modul de adoptare a ordonanţei de către Guvern, susţinând că la prevederile privind programul de înzestrare a Armatei au fost adăugate 12 puncte, printre care şi facilităţi acordate unor agenţi economici. 

Senatorul PSD Liviu-Lucian Mazilu a spus că Guvernul Bolojan a făcut acest demers în „dispreţul” legii şi al Constituţiei. 

„Noi, astăzi, votăm pentru această ordonanţă în forma amputată, în forma legală pentru care Guvernul a primit avizul Consiliului Legislativ - negativ, dar l-a primit în timp util, când avea prerogativă să emită ordonanţe”, a explicat Mazilu. 

El a susţinut că prin introducerea celor 12 puncte, interesul PNL era de a favoriza „grupuri de interese din diverse domenii”. 

Preşedintele Comisiei de buget, senatoarea PNL Gabriela Horga, a acuzat, la rândul său, PSD că are un interes particular în legătură cu acest proiect de lege şi „nu s-a dat înapoi de la nicio acţiune”. 

„Este surprinzătoare hărnicia de care dau dovadă colegii senatori de la PSD în legătură cu introducerea unor proiecte legislative pe ordinea de zi a comisiilor şi pe ordinea de zi a plenului. Vorbim însă doar de acele proiecte pentru care domniile lor au un interes particular. În legătură cu acest proiect de lege nu v-aţi dat înapoi de la nicio acţiune, poate că miza a fost uriaşă pentru unii dintre dumneavoastră”, a afirmat Horga. 

Ea a adăugat că PSD nu are acelaşi interes pentru a dezbate şi proiectul privind interzicerea cumulului pensie de serviciu - salariu. 

„Acest proiect a fost măcelărit”, a susţinut Horga, acuzând că social-democraţii au un interes personal legat de eliminarea prevederilor privind rambursarea necuvenită de TVA, privind combaterea evaziunii fiscale şi a fraudelor în domeniul produselor accizabile. 

„Nu pot să nu pun aceste întrebări în condiţiile în care tot PSD s-a mobilizat să fie eliminate măsurile care consolidează lupta împotriva fraudei fiscale”, a spus ea. 

Senatoarea Nadia Cerva (Pace Întâi România) a afirmat că „tot programul SAFE este nelegal, plecând de la procedura prealabilă” şi că grupul parlamentar din care face parte se abţine la vot. 

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a apreciat că motivaţia urgenţei nu are ce căuta într-un subiect atât de important cum este înzestrarea Armatei. 

„Un Guvern nu are dreptul să mintă populaţia şi să-i spună de pe acum la ce dobândă va plăti aceste împrumuturi. Informaţia pe care o auziţi vehiculată în spaţiul public că aceste împrumuturi vor fi plătite la o dobândă de 3% este cât se poate de falsă şi este o minciună”, a susţinut Peiu. 

Senatorul USR Narcis Mircescu a afirmat că partidele suveraniste găsesc tot felul de motive pentru a se opune programului SAFE pe motiv că nu ar fi constituţional, că nu s-ar face ce trebuie cu fondurile ce urmează a fi alocate. 

„Am auzit că nici autostrăzile finanţate din banii programului SAFE n-ar fi chiar atât de bune. Discutăm de dobânzile la care ne împrumutăm. Corect, ele nu pot fi de acum spuse cu claritate, însă fără niciun fel de discuţie aceste dobânzi vor fi mult mai mici decât cele la care s-ar fi putut împrumuta statul român”, a explicat Mircescu. 

El a adăugat că Armata Română deja avea contracte de înzestrare pe traseu semnate, care urmau să îşi producă efectele. „Practic, acest împrumut SAFE vine să preia aceste contracte cu o dobândă bună, de aproximativ 3%, şi cu o perioadă de graţie de 10 ani şi nu ne pune în situaţia de a plăti din bugetul propriu acum înzestrarea Armatei, care este absolut necesară”, a evidenţiat Mircescu. 

Senatul a adoptat amendamente şi la Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2026 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare. 

Amendamentele au fost propuse de şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, care a motivat că Guvernul are capacităţi limitate şi nu le poate adopta. 

Acestea vizează repartizarea fondurilor acordate României către instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi dreptul acestora de a încheia angajamente în cadrul SAFE în termen de 30 de zile de la data semnării acordului de împrumut, şi nu de la aprobării acestui acord, cum este în prezent. 

Votul a fost de 69 „pentru”, 3 „contra” şi 31 de abţineri. 

Senatul este for decizional în legătură cu OUG 21/2026, Camera Deputaţilor adoptând-o tacit anterior. 

