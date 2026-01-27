Pachetul trei de reforme și măsurile de redresare ar putea fi adoptate prin OUG. Explicațiile premierului Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că până la finalul săptămânii urmează să fie luată o decizie referitoare la modul în care vor fi promovate proiectele pentru reforma administraţiei locale şi centrale şi privind măsurile de redresare economică.

„Până la finalul acestei săptămâni vom lua o decizie cu privire la modul în care cele două proiecte de legi vor fi trecute prin Parlament. Există posibilitatea angajării răspunderii sau adoptarea prin ordonanţă de urgenţă şi vom închide acest lucru până la finalul acestei săptămâni, în aşa fel încât în cel mai scurt timp posibil să putem demara procedura de promovare a acestor legi", a spus Bolojan, marţi, pentru RFI România, potrivit Agerpres.

El a menţionat că proiectele sunt importante în vederea pregătirii bugetului pentru 2026, în contextul în care Guvernul îşi propune să reducă ţinta de deficit la 6,2 - 6,3% din PIB.

„Adoptarea prin ordonanţă de urgenţă, dacă este posibilă, face ca legislaţia să apară într-un timp foarte scurt, sigur, existând riscul modificării ulterioare în Parlament. Partea de angajare a răspunderii evită, să spunem, riscul modificării ulterioare, dar este o procedură care poate să dureze două-trei săptămâni, inclusiv o posibilă contestaţie la Curtea Constituţională - şi vedem ce se întâmplă cu legislaţia legată de pensiile magistraţilor, unde, datorită amânărilor consecutive pe care Curtea Constituţională le-a decis, riscăm, din păcate, să pierdem cele peste 200 de milioane de euro care reprezintă jalonul din PNRR. Sunt banii pe care îi avem reţinuţi pentru neîndeplinirea acestei măsuri de reformă a pensiilor magistraţilor", a explicat Bolojan.

Premierul a evidenţiat faptul că adoptarea prin ordonanţă de urgenţă ar fi soluţia „cea mai rapidă”, dar a menţionat că nu a fost luată încă o decizie în acest sens.

„După ce se face o analiză pe această temă, vom adopta formula care face cea mai rapidă promulgare a celor două pachete de legi. (...) Vor fi susţinute două proiecte de legi distincte, în aşa fel încât să avem şi partea de reduceri de cheltuieli în administraţie, dar să avem şi pachetul de măsuri economice, care, după apariţia acestui proiect de lege, urmează să fie pus în practică printr-o serie de hotărâri de guvern care ar urma să stabilească exact regulile şi condiţiile pe care companiile trebuie să le respecte pentru a beneficia de aceste formule de sprijin”, a adăugat premierul.

