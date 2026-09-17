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Pambuccian, la consultările de la Cotroceni: L-am rugat pe preşedinte să amâne propunerea de premier

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Varujan Pambuccian
Varujan Pambuccian. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale i-a cerut, joi, preşedintelui Nicuşor Dan, în cadrul consultărilor de la Cotroceni, să amâne propunerea de premier.

„Nu suntem într-o situaţie bună deloc. În trei luni, patru luni, nu s-a schimbat nimic, aproape nimic, nu există în momentul de faţă o majoritate certă. Şi noi l-am rugat pe preşedintele Dan să amâne propunerea. Sper s-o facă. Sper ca într-o săptămână, două lucrurile să se poată schimba sub presiunea realităţii, pentru că ele stau de foarte mult timp departe de realitate, mai degrabă legat de dorinţele unora sau altora dintre lideri şi deloc legate de problemele cu care ne confruntăm şi care sunt foarte serioase şi ţin de viaţa de zi cu zi a fiecăruia dintre noi”, a declarat liderul grupului, Varujan Pambuccian, după consultările de la Cotroceni.

El a mai spus că nu există o majoritate parlamentară şi nu se poate merge mai departe.

„Cheia este în existenţa unei majorităţi parlamentare, nu există aşa ceva, nu se poate merge mai departe”, a adăugat Pambuccian.

Întrebat dacă ar fi mai bine să se desfăşoare alegeri anticipate, Pambuccian a răspuns: „Nu rescriem nimic, nici cu anticipatele, adică suntem într-o criză profundă, care nu mai trebuie prelungită, pentru că ea duce la deteriorarea vieţii de zi cu zi a oamenilor”.

Legat de cooptarea AUR la guvernare, liderul deputaţilor minorităţilor naţionale a apreciat că „orice formulă care dă stabilitate şi care permite deblocarea crizei este o formulă funcţională, dar trebuie să fie şi raţională”.

„Nu mă refer la partid, mă refer la ce cerinţe ar putea să aibă unii şi alţii dintre actorii politici (...) şi riscurile pe care le avem de diluare a democraţiei, dizolvarea ei, Doamne fereşte, mai ales în lumea în care trăim acum. Şi atunci sunt câteva lucruri care par minore acum, dar care trebuie evitate şi dacă un guvern şi o majoritate se formează în jurul acestor lucruri, atunci e mai rău decât cum suntem acum”, a adăugat Pambuccian.

Potrivit acestuia, preşedintele nu poate face nimic.

„Ce să facă? Când vorbim de o majoritate din Parlament, dacă ar interveni brutal, că am mai văzut situaţii în care preşedinţii au intervenit aşa, ar fi acuzat că face o acţiune neconstituţională şi sfatul meu ar fi să nu facă lucrul ăsta. Asta trebuie să vină din partea parlamentarilor, partidelor din Parlament, dincolo de preşedinţii lor, dincolo de orice. Nu instig la răzmeriţă pe nimeni, dar cred că trebuie consultaţi serios toţi şi trebuie mers cu părerea unei majorităţi a lor, ca să putem constitui o majoritate, pentru că ea se formează cu votul fiecăruia, nu se formează cu un vot dat în numele unui grup parlamentar”, a subliniat Pambuccian.

Președintele Nicușor Dan are astăzi consultări cu liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare pentru a pune capăt crizei politice care durează deja de mai bine de patru luni.

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Editor : C.L.B.

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