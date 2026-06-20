Papahagi: Nicușor Dan și Ilie Bolojan „trebuiau să joace în echipă”. „Fiecare e vinovat că a spart tandemul”. Ce spune despre Veștea

Filosoful și profesorul Adrian Papahagi, propus de Eugen Tomac să preia Ministerul Culturii într-un eventual guvern tehnocrat, este de părere că președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan „trebuiau să joace în tandem” și consideră că ambii sunt responsabili că au „spart tandemul”. El a adăugat că cei doi au datoria de a trece „peste aceste săptămâni urâte” și avertizează că „demonizarea lui Nicuşor nu serveşte decât AUR şi PSD”, chiar dacă admite că „dacă ajungi să-l propui ţării ca soluţie pe precarul Veştea, îţi pui întrebări”.

Filosoful afirmă, într-o postare sâmbătă pe Facebook, că îl știe pe Nicușor Dan din perioada studenției și că, deși nu au mai vorbit în ultimul an, acesta este „sfios dar dârz, introvertit dar implicat public, hiperraţional dar visător (...) e lent în decizii, gafeur, uneori prea întortocheat, slab comunicator. Dar geniu malefic – asta e greu de crezut”.

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„A îndrăznit, a candidat, a câștigat”

Papahagi susține că în 2025 „Nicuşor a îndrăznit, a candidat, a câştigat”, adăugând: „Singur împotriva tuturor. Ne-a scăpat de Crin şi de Simion. L-a pus premier pe Bolojan (...) Ăsta e maleficul pesedisto-securisto-aurist. Ăstea sunt fapte, nu interpretări”.

Profesorul afirmă că ulterior „filmul s-a rupt şi greşelile s-au multiplicat”, adăugând că „acum preşedintele e învins”, iar Bolojan „a câştigat probabil meciul ăsta care nu trebuia să aibă loc”.

„Ca imagine, a câştigat clar (...) Când ajungi să-l propui ţării ca soluţie pe precarul Veştea, îţi pui întrebări. Dar şi Bolojan ni l-a propus pe Crin şi l-am iertat. Hai, e 1 la 1 la prostii majore, ştergem cu buretele şi o luăm de la zero”, a mai scris Papahagi.

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„Demonizarea lui Nicușor nu servește decât AUR și PSD”

Potrivit acestuia, „demonizarea lui Nicuşor nu serveşte decât AUR şi PSD”.

„Pesedaurul poate părea că azi e parte din soluţie, dar mâine nu va ezita să-l debarce pe Nicuşor cum l-a debarcat pe Bolojan. Vor sprijini USR şi PNL aşa ceva? Nu cred. Atunci la ce serveşte demonizarea preşedintelui? Din dorinţa de putere, PNL a legitimat PSD, oricât ar face acum pe arhanghelii purităţii. Sigur, i-am iertat, fiindcă timpurile s-au schimbat (...) Acum a greşit Nicuşor onorabilizând PSD. E o greşeală la fel de mare”, a mai spus Papahagi.

Apel la încetarea conflictului politic

Filosoful Adrian Papahagi, propus anterior de premierul desemnat să preia Ministerul Culturii într-un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac, consideră că „acum e cazul să înceteze animozităţile şi persistenţa în eroare”.

„Bolojan îşi va securiza duminică partidul, a reuşit într-o lună să spele PNL de asocierea cu PSD, e liderul incontestabil al dreptei parlamentare. În tot răul un bine. Nicuşor nu mai poate prelungi acest conflict dacă vrea să supravieţuiască politic. Dar nici Bolojan nu-şi permite asta, dacă e om de stat, nu doar de partid. PSD a dovedit că nu poate face majorităţi în parlament. AUR a dovedit că e un pericol real. Nicuşor a dovedit că nu-şi poate impune voinţa împotriva electoratului său firesc şi a partidelor care îl reprezintă în parlament. Nicuşor şi Bolojan trebuiau să joace în echipă, să se susţină reciproc. Fiecare e vinovat că a spart tandemul. Insist: fiecare. Calculaţi voi procentele, ca să nu mă înjuraţi pe mine. În politică treci peste multe. Vreau să văd că, de luni încolo, Nicuşor şi Bolojan vor şti să treacă peste aceste săptămâni urâte pentru cei care ne-am pus speranţele în ei. Ambii au această datorie faţă de ţară”, a mai scris el.

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Președintele Nicușor Dan este criticat de reprezentanți ai mai multor medii după ce l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea să formeze guvernul, fără consultarea PSD.

PNL, USR, UDMR au anunțat că nu vor vota învestirea Guvernului, iar o poziție similară a fost exprimată de AUR.

PSD urmează să decidă formal duminică. Dacă social-democrații susțin Guvernul Veștea, învestirea ar depinde de voturi din partea AUR și a unor parlamentari PNL.

Editor : Ana Petrescu