Parchetul General a deschis dosar ca să afle cine a dat pe surse informația despre intenția închiderii școlilor

Parchetul General a anunțat, joi, că procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică ”s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infracţiunii de divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice”, respectiv pentru a afla cine a dat pe surse în presă, luni, informația potrivit căreia urmează să se închidă școlile. Informația s-a confirmat în urma ședinței de luni seara a Comitetului de Urgență și a fost anunțată oficial de autorități. Împreună cu intenția de a închide școlile, s-a aflat tot pe surse, din draftul unei hotărâri, că urmau să fie obligați comercianții și instituțiile de transport să își igienizeze spațiile, iar sălile de spectacole să asigure o distanță mai mare între spectatori. În comunicatul Parchetului se arată că ”au fost divulgate, fără drept, în spaţiul public, informaţii confidenţiale care erau în curs de analizare şi aprobare” și că ”a fost afectat modul de comunicare a unor informații corecte și asumate de către instituțiile publice abilitate să facă astfel de comunicări, astfel încât să nu se creeze stare de panică și confuzie la nivel național”

„La data de 10 martie 2020, procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infracţiunii de divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice”faptă prev. de art. 304 alin. (1) din Codul Penal, ca urmare a apariției în mass-media a unor informații referitoare la conținutul Hotărârii nr. 8 din data de 9 martie 2020, emisă de Ministerul Afacerilor Interne-Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, informaţii a căror transmitere a creat o stare de panică şi confuzie la nivel naţional, în contextul creşterii răspândirii virusului Covid-19 pe teritoriul României.

În fapt, în cursul zilei de 9 martie 2020, în intervalul orar 13:00-14:35, în timp ce la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) - Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a avut loc şedinţa Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României au fost divulgate, fără drept, în spaţiul public, informaţii confidenţiale care erau în curs de analizare şi aprobare de către acest grup de specialişti din cadrul MAI-DSU.

Astfel, la momentul divulgării, Hotărârea nr. 8 din data de 9.03.2020 nu prezenta forma finală, cu toate modificările adoptate ulterior, şi nu era aprobată de către Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU), în conformitate cu prevederile art. 8 ind. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, care s-a întrunit în ședință la orele 16:00, fiind afectat modul de comunicare a unor informații corecte și asumate de către instituțiile publice abilitate să facă astfel de comunicări, astfel încât să nu se creeze stare de panică și confuzie la nivel național în contextul creșterii răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul României.”, a anunțat Parchetul într-un comunicat de presă.

Mai exact, este vorba despre difuzarea de către postul Digi24 și de către site-ul Digi24.ro, precum și de site-ul G4media.ro, a informației potrivit căreia, în cursul zilei de luni, 9 martie, urmează să se ia decizia închiderii temporare a școlilor, laolaltă cu câteva alte decizii legate de igienizarea spațiilor comerciale, a transportului în comun șamd.

Erau informații cuprinse în draftul unei Hotărâri a Grupului de suport tehnico-știintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României prin care se propuneau spre aprobare (și s-au și aprobat ulterior):

închiderea școlilor,

recomandarea fermă către copii și părinții acestora de a petrece cât mai mult timp la domiciliu, evitând spațiile publice aglomerate,

instituirea obligației pentru unitățile de alimentație publică (ex. hyper-market, super market, market, magazine de cartier etc) de a lua măsuri în privința: - dezinfecția frecventă a suprafețelor expuse (ex. cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de la uși, butoane de la lifturi etc.), în special în zona caselor de marcat,

instituirea de măsuri privind evitarea aglomerării de persoane în spațiile comerciale, instituirea obligației pentru organizatorii de evenimente/manifestări cultural – artistice (ex. teatre, săli de spectacol, cinema, festivaluri etc.) de a dispune măsuri pentru: - asigurarea unei distanțe mai mari între 2 spectatori prin vânzarea unui număr redus de bilete ; - dezinfecția frecventă a suprafețelor expuse (ex. clanțe de la uși, butoane de la lifturi etc.), evitarea contactului fizic (ex. strângerea mâinilor),

obligarea furnizorilor publici și privați de transport de persoane la dezinfectarea frecventă a spațiului (ex. bare de susținere, uși, scaune etc), de preferat după fiecare ciclu de transport, obligarea tuturor instituțiilor publice și private de a asigura, la toalete, materiale destinate igienei personale (săpun, prosoape hârtie, uscătoare de mâini), dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (mese conferință, birouri etc),

transmiterea unei circulare către instituțiile publice și private în vederea analizării posibilității desfășurării muncii la domiciliu pentru o parte din personal”.

(Adriana Duțulescu)